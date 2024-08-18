ТОП-10 самых опасных стран Евросоюза для водителей — Finance.ua

ТОП-10 самых опасных стран Евросоюза для водителей
Путешествие на автомобиле по Европе может быть увлекательным способом исследования новых стран, но некоторые маршруты могут быть опасными.
В 2023 году Европейский совет по безопасности на транспорте обнародовал тревожные данные о смертельных исходах на дорогах ЕС, показав, что уровень безопасности для водителей существенно отличается в разных странах.
Самые опасные страны для вождения
Лидерское место в антирейтинге занимает Болгария. Очень часто туристы, прилетающие в Софию, арендуют автомобиль, чтобы путешествовать по стране.
Туристам, которые планируют путешествия по этой стране, рекомендуют воспользоваться железной дорогой, а не арендованными автомобилями. Кстати, билеты здесь стоят недорого.
Румыния занимает второе место. Здесь также советуют использовать железнодорожное сообщение, особенно с Венгрией и Болгарией, а не рисковать на дорогах.
На третьей и четвертой позициях — Сербия и Латвия. Дорожная инфраструктура в этих странах не способствует безопасным поездкам, поэтому общественный транспорт является лучшей альтернативой.
Хорватия, известная своими курортами, занимает пятое место из-за высокого уровня смертности на дорогах.
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Сразу за ней следуют Португалия, Греция и Литва. Италия, с более чем 3000 смертельным исходом в 2023 году, расположилась на девятой позиции. Замыкает 10 антилидеров Польша.
Туристам советуют обязательно учитывать эти данные при планировании своих поездок.
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