Рейтинг стран, где будет стремительно расти количество богатых людей — Finance.ua

Рейтинг стран, где будет стремительно расти количество богатых людей Сегодня 14:09 — Мир

Рейтинг стран, где будет стремительно расти количество богатых людей, Фото: freepik

Лидеры среди стран со стремительным ростом числа богачей — Индия, Китай и Малайзия.

Об этом свидетельствует рейтинг глобальной консалтинговой компании Knight Frank.

ТОП-3 страны, в которых будет расти количество богачей

На первом месте по интенсивности роста богатства — Индия, где количество людей с очень большим состоянием к 2028 году увеличится от существующего количества богатых людей на 50%.

Речь прежде всего о людях, классифицируемых по количеству богатства как UHNWIs, то есть человек, который может распоряжаться деньгами или активами в эквиваленте $1 млн.

Впечатляющие темпы перспективного роста UHNWIs также в материковом Китае — там количество людей с большим состоянием вырастет на 47% от текущего положения.

В целом рост количества богатых людей в глобальном измерении составит около 28,1%.

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К 2023 году темпы роста были значительно больше. Тогда прогнозировалось увеличение количества богатых людей на 44%. Этому первоначальному прогнозу помешала высокая инфляция, снижающая реальные доходы и богатства.

Меньшими темпами, но значительно выше, чем в других странах, будет расти количество богатых жителей Малайзии (35%) и Индонезии (34%).

Наиболее уверенными в росте богатства в ближайшее время являются представители бизнеса на Ближнем Востоке, в Азии и Австралии.

Наименее уверенными в увеличении своих активов были европейцы и жители африканского континента.

Дзеркало Тижня По материалам:

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