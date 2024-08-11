Рейтинг стран, где будет стремительно расти количество богатых людей — Finance.ua

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Рейтинг стран, где будет стремительно расти количество богатых людей

Мир
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Рейтинг стран, где будет стремительно расти количество богатых людей
Рейтинг стран, где будет стремительно расти количество богатых людей, Фото: freepik
Лидеры среди стран со стремительным ростом числа богачей — Индия, Китай и Малайзия.
Об этом свидетельствует рейтинг глобальной консалтинговой компании Knight Frank.

ТОП-3 страны, в которых будет расти количество богачей

На первом месте по интенсивности роста богатства — Индия, где количество людей с очень большим состоянием к 2028 году увеличится от существующего количества богатых людей на 50%.
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Речь прежде всего о людях, классифицируемых по количеству богатства как UHNWIs, то есть человек, который может распоряжаться деньгами или активами в эквиваленте $1 млн.
Впечатляющие темпы перспективного роста UHNWIs также в материковом Китае — там количество людей с большим состоянием вырастет на 47% от текущего положения.
В целом рост количества богатых людей в глобальном измерении составит около 28,1%.
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К 2023 году темпы роста были значительно больше. Тогда прогнозировалось увеличение количества богатых людей на 44%. Этому первоначальному прогнозу помешала высокая инфляция, снижающая реальные доходы и богатства.
Меньшими темпами, но значительно выше, чем в других странах, будет расти количество богатых жителей Малайзии (35%) и Индонезии (34%).
Наиболее уверенными в росте богатства в ближайшее время являются представители бизнеса на Ближнем Востоке, в Азии и Австралии.
Наименее уверенными в увеличении своих активов были европейцы и жители африканского континента.

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По материалам:
Дзеркало Тижня
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