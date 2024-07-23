Богатые страны восстают против высокой эмиграции: The Economist спрогнозировал последствия — Finance.ua

Богатые страны восстают против высокой эмиграции: The Economist спрогнозировал последствия Сегодня 05:11

Мигранты становятся все более нежелательными в богатых странах. Так, более половины американцев выступают за «депортацию всех проживающих в США иммигрантов незаконно» по сравнению с третью 2016 года. В то же время лишь 10% австралийцев выступают усиление иммиграции, которая резко снизилась, говорится в статье The Economist

Новый левоцентристский премьер-министр Британии Кир Стармер хочет, чтобы страна «меньше зависела от миграции, обучая больше британских работников». Левоцентристский премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе недавно заявил, что миграционная система его страны «не работает должным образом» и хочет сократить чистую миграцию вдвое. А кандидат в президенты США Дональда Трамп обещает массовые депортации в случае победы.

По словам журналистов, это не просто слова. Австралия, Великобритания и Канада расправляются с университетами, где предлагаются курсы, на которые допускаются люди, чьи истинные намерения — работать. В этом году Канада надеется на треть сократить количество разрешений на обучение. Другие страны усложняют мигрантам взять с собой семью. В прошлом месяце президент Джо Байден объявил о мерах, запрещающих предоставлять убежище тем, кто незаконно пересекает южную границу. Во Франции президент Эммануэль Макрон хочет ускорить депортацию. Подобные планы вводит Германия. По пути могут быть более строгие ограничения.

Как строгие правила для мигрантов повлияют на экономики богатого мира

Отмечается, что изменение подхода после периода заоблачной иммиграции. За последние три года 15 миллионов человек переехали в богатые страны, что является самым большим всплеском в современной истории. В прошлом году более 3 миллионов человек мигрировали в Америку, 1,3 миллиона уехали в Канаду, а около 700 000 оказались в Великобритании. Прибывают отовсюду, в том числе сотни тысяч бегущих от войны украинцев, а также миллионы из Индии и Африки.

Теперь есть признаки того, что бум может закончиться. Чистая миграция в Канаду сократилась почти вдвое по сравнению с последним пиком, в то время как в Новой Зеландии она резко падает. В богатом мире становится меньше вакансий, что снижает стимулы переезжать. Поток беженцев из Украины тоже сократился. Новые меры против мигрантов тоже начинают играть свою роль. В ЕС количество граждан третьих стран, возвращенных на родину, выросло на 50% за последние два года.

Авторы указывают, что некоторые антимиграционные меры, особенно масштабные депортации, могут нанести огромный ущерб экономике. Существует большая неопределенность последствий более умеренной антимиграционной политики, даже если она все еще может нанести вред. В краткосрочной перспективе попытки сократить заоблачную миграцию, вероятно, снизят инфляцию на рынке жилья.

Ограничение также повлияет на ВВП на человека, согласно которому экономисты обычно оценивают уровень жизни. Поскольку иммиграция резко возросла в 2022 и 2023 годах, ВВП на человека упал в Великобритании и Германии. Сокращение иммиграции может остановить падение в краткосрочной перспективе. Однако это будет сделано с долгосрочными издержками. Подавление миграции также может спровоцировать повторное появление дефицита рабочей силы, от которого страдали богатые экономики в 2021 и 2022 годах.

УНІАН По материалам:

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