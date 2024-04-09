ТОП-10 предприятий агросферы: лидеры увеличили доходы на 35% (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 предприятий агросферы: лидеры увеличили доходы на 35% (инфографика)

Аграрный рынок
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ТОП-10 предприятий агросферы: лидеры увеличили доходы на 35% (инфографика)
ТОП-10 предприятий агросферы: лидеры увеличили доходы на 35% (инфографика)
На 35% увеличился совокупный доход топ-10 компаний агросферы в прошлом году согласно Индексу Опендатабота.
Об этом сообщил Опендатабот.
Лидеры агрорынка заработали около 90 млрд грн. В Индекс попали компании группы МХП Юрия Косюка, группы Кернел Андрея Веревского и Укрпроминвест Алексея Порошенко. Последние получили наибольшую прибыль среди всех бизнесов из перечня.
ТОП-10 предприятий агросферы: лидеры увеличили доходы на 35% (инфографика)
46% совокупного дохода топа приходится на 4 компании, занимающиеся разведением домашней птицы.
Лидером топа стала компания Мироновская птицефабрика с доходом 21,43 млрд грн. Это одна из трех компаний группы МХП Юрия Косюка. Доход этой компании в 2023 г. увеличился в 1,5 раза по сравнению с первым годом полномасштабной.
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В целом совокупный доход 3 компаний группы МХП составил 34,32 млрд грн — почти половина или 40% совокупного дохода лидеров агросферы.
Вторую строчку занимает Лебединский семенной завод группы компаний LNZ Group Дмитрия Кравченко. В прошлом году предприятие увеличило свой доход на 17%. Доля этой компании в совокупном доходе топ-10 составляет 18%.
14,71 млрд грн заработали две компании группы Кернел в прошлом. Это на 27% больше, чем в 2022 году. Доля их дохода в совокупном доходе топ-10 составляет 17%.
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Увеличив свой доход в 1,5 раза после перерыва в год, в топ вернулась компания «Зоря Подолья» группы Укрпроминвест. В целом в Индекс лидеров агросферы попали две компании группы Укрпроминвест, заработав 11,35 млрд грн — 13% совокупного дохода топ-10.
В Индекс-2024 также попали две новые компании — Птицекомплекс Днепровский, принадлежащий Александру и Юлии Рязановым, и компания «Западный Буг». Этим предприятиям удалось увеличить свои заработки на треть и четверть соответственно.

Справка Finance.ua:

  • Согласно обнародованным данным, среди регионов по объемам реализованных участков сельхозназначения лидируют Днепропетровская (14,14 тыс. га), Полтавская (11,88 тыс. га) и Кировоградская (9,46 тыс. га) области. Меньше всего участков было продано в Волынской области — 360 га.
  • Украинцы чаще покупают землю, чем жилье. В 2023 году украинцы приобрели в 1,7 раза больше недвижимости по сравнению с предыдущим годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.
  • В прошлом году земельных участков было приобретено в 1,3 раза больше, чем квартир и домов. Количество новоприобретенного жилья превысило 172 тысячи.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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