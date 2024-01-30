ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году — Finance.ua

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году Сегодня 01:43 — Технологии&Авто

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году

Одно из самых важных решений, которые вы должны принять для своей семьи — это купить новый автомобиль. Нужно учитывать многое — размер, внутреннее пространство, объем багажника, полезные функции, безопасность, стоимость и т. д. Журналисты автомобильного издания Parkers собрали 10 достойных внимания предложений на рынке новых автомобилей, которые следует рассмотреть на роль семейного авто.

1. Skoda Octavia Combi

И Skoda Octavia, и SEAT Leon в кузовах универсал базируются на платформе Volkswagen MQB. Так почему Skoda на первом месте? Потому что его багажник больше — целых 640 литров. А еще чешский вариант ликвиднее испанского и имеет целый набор типичных «шкодовских» практичных фишек программы «Simply Clever».

Достоинства:

Качество, безопасность, комфорт

Огромный салон и багажник

Практичность и ликвидность на высоте

Недостатки:

Информационно-развлекательная система может раздражать

Нет больше того азарта в езде, что раньше

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2. Honda Civic

Хетчбек Honda Civic идеально подходит, если вам не нужен универсал или седан — его 410-литровый багажник чуть ли не самый большой, который вы найдете среди хэтчбеков С-класса. Civic в 4-дверном кузове тоже существует, но на европейский рынок такая модель, к сожалению, больше не поставляется.

Достоинства:

Великолепная управляемость

Экономная гибридная силовая установка

Высококачественные материалы интерьера

Недостатки:

Отсутствие других двигателей для Европы

Отсутствие кузова седан для Европы.

Отсутствие МКПП для Европы

3. SEAT Leon Estate

SEAT Leon в кузове универсал поражает своим огромным объемом багажника — 620 литров — что является одним из самых высоких показателей среди «сараев» С-класса. Действительно, есть множество гораздо больших 5-дверных универсалов с гораздо меньшими багажниками.

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Достоинства:

Самый дешевый среди компактных универсалов VAG

Азартные настройки шасси

Большой багажник

Недостатки:

Неудобные сенсорные элементы управления

Жесткий, особенно версии FR Sport

4. Dacia Jogger

Это одна из самых выгодных сделок, которые сейчас может предложить автомобильный мир. Это потому, что Jogger имеет место для семи взрослых, чтобы путешествовать с разумным комфортом, но стоит меньше, чем Ford Fiesta. Демонтируйте сиденья третьего ряда — и появится обильный багажник объемом 599 литров. Опустите сиденье второго ряда, и он станет практически фургоном.

Достоинства:

Удивительное соотношение цены и качества

Здоровенный салон с местом для семи человек

Комфортная езда

Недостатки:

Ограниченная линейка двигателей

Незначительная валкость в поворотах

Нет обычных атмосферных двигателей

5. Kia EV6

Kia EV6 — один из самых стильных и захватывающих электромобилей, появившихся за последние пару лет, как утверждают англичане. Это автомобиль, которым может наслаждаться вся семья. Места в салоне здесь достаточно для семьи из четырех, даже пяти человек без лишнего компромисса, а 490-литровый багажник поместит недельный груз!

Достоинства:

Дальность хода поражает

Динамика на высоте

Нулевые выбросы

Недостатки:

Дороже прямых конкурентов

Экономичность уступает электро седанам и универсалам.

Жесткий на неровностях

6. Citroen C4 X

C4 X — это 4-дверный седан С-класса, но не простой. Он имеет гораздо более высокий клиренс, большие колеса и массивный дизайн передней части. Салон Citroen C4 X действительно просторный (хотя для ног места не больше, чем в меньшем седане C-Elysee), багажник очень большой, ездить невероятно комфортно, а эксплуатационные расходы низкие. Он также очень хорошо оборудован и имеет разумную цену.

Достоинства:

Изысканный и комфортабельный

Чрезвычайно удобен и практичен

Уникальный стиль

Недостатки:

Не устойчив в поворотах

Нет бензиновых двигателей 1.6 турбо

Слишком массивный «передок»

7. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq является несколько поднятым вверх хетитбчбеком Scala, что дает ему право классифицироваться как малый кроссовер. Внутри компактного кузова есть куча пространства для четырех взрослых людей, и он имеет больше места для багажа, чем у многих хэтчбеков С-класса. Жаль только, что бюджетная вариация платформы MQB, на которой построены Scala/Kamiq, не предполагает наличие полного привода. Поэтому с практической точки зрения эти две модели отличаются, прежде всего, клиренсом.

Достоинства:

Современный

Практичный

Продуманный и ликвидный

Недостатки:

Нет полного привода

Не так надежен, как модели Suzuki

8. Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan имеет семь сидений для взрослых, которые можно конфигурировать в разных вариантах расположения. Гениальная консоль с подстаканниками и раскладной стол может двигаться спереди назад. Багажник также приличный в версии с более длинным кузовом.

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Достоинства:

Огромный, продуманный салон

Есть гибридная модификация

Огромный список опций

Недостатки:

Стоит гораздо дороже конкурентов

Бензиновые двигатели любят заправки

Нет версий 4×4, как было раньше

9. MG 5 Estate

Универсал — это идеальный семейный автомобиль! Как ни странно, сейчас доступны только три электрических универсала С-класса: это MG 5 Estate, Opel Astra Caravan и Peugeot 308 SW. Характеристики его как семейного автомобиля достаточно сильные. «Пятерка» имеет достаточно места для семьи из четырех-пяти человек, а багажник объемом 464 л, хоть и мал для универсала компактного размера, удовлетворит нужды большинства семей.

Достоинства:

Очень хорошее соотношение цены и качества

Хороший запас хода

Практичный, удобный, современный

Недостатки:

Багажник отстает от конкурентов

Задние сиденья могли бы быть удобнее

Передний свис слишком длинный

10. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq имеет достаточно места для пяти и большой багажник объемом 585 литров. Интерьер полон полезных отделений для хранения, и он выдержит самые плохие наказания, которые могут причинить салону маленькие непослушные дети. Стандартная информационно-развлекательная система VW Group также более проста в использовании, чем у многих аналогов Enyaq.

Достоинства:

Вместительный, практичный салон

Большая дальность хода

Нулевые выбросы

Недостатки:

Пакеты опций стоят дорого

Не особо привлекателен для вождения

Седаны Hyundai Ioniq 6 / Tesla Model 3 обладают лучшей эффективностью.

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