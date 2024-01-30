ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году — Finance.ua
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ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году

Технологии&Авто
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ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
Одно из самых важных решений, которые вы должны принять для своей семьи — это купить новый автомобиль. Нужно учитывать многое — размер, внутреннее пространство, объем багажника, полезные функции, безопасность, стоимость и т. д. Журналисты автомобильного издания Parkers собрали 10 достойных внимания предложений на рынке новых автомобилей, которые следует рассмотреть на роль семейного авто.

1. Skoda Octavia Combi

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
И Skoda Octavia, и SEAT Leon в кузовах универсал базируются на платформе Volkswagen MQB. Так почему Skoda на первом месте? Потому что его багажник больше — целых 640 литров. А еще чешский вариант ликвиднее испанского и имеет целый набор типичных «шкодовских» практичных фишек программы «Simply Clever».
Достоинства:
  • Качество, безопасность, комфорт
  • Огромный салон и багажник
  • Практичность и ликвидность на высоте
Недостатки:
  • Информационно-развлекательная система может раздражать
  • Нет больше того азарта в езде, что раньше
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2. Honda Civic

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
Хетчбек Honda Civic идеально подходит, если вам не нужен универсал или седан — его 410-литровый багажник чуть ли не самый большой, который вы найдете среди хэтчбеков С-класса. Civic в 4-дверном кузове тоже существует, но на европейский рынок такая модель, к сожалению, больше не поставляется.
Достоинства:
  • Великолепная управляемость
  • Экономная гибридная силовая установка
  • Высококачественные материалы интерьера
Недостатки:
  • Отсутствие других двигателей для Европы
  • Отсутствие кузова седан для Европы.
  • Отсутствие МКПП для Европы

3. SEAT Leon Estate

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
SEAT Leon в кузове универсал поражает своим огромным объемом багажника — 620 литров — что является одним из самых высоких показателей среди «сараев» С-класса. Действительно, есть множество гораздо больших 5-дверных универсалов с гораздо меньшими багажниками.
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Достоинства:
  • Самый дешевый среди компактных универсалов VAG
  • Азартные настройки шасси
  • Большой багажник
Недостатки:
  • Неудобные сенсорные элементы управления
  • Жесткий, особенно версии FR Sport

4. Dacia Jogger

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
Это одна из самых выгодных сделок, которые сейчас может предложить автомобильный мир. Это потому, что Jogger имеет место для семи взрослых, чтобы путешествовать с разумным комфортом, но стоит меньше, чем Ford Fiesta. Демонтируйте сиденья третьего ряда — и появится обильный багажник объемом 599 литров. Опустите сиденье второго ряда, и он станет практически фургоном.
Достоинства:
  • Удивительное соотношение цены и качества
  • Здоровенный салон с местом для семи человек
  • Комфортная езда
Недостатки:
  • Ограниченная линейка двигателей
  • Незначительная валкость в поворотах
  • Нет обычных атмосферных двигателей

5. Kia EV6

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
Kia EV6 — один из самых стильных и захватывающих электромобилей, появившихся за последние пару лет, как утверждают англичане. Это автомобиль, которым может наслаждаться вся семья. Места в салоне здесь достаточно для семьи из четырех, даже пяти человек без лишнего компромисса, а 490-литровый багажник поместит недельный груз!
Достоинства:
  • Дальность хода поражает
  • Динамика на высоте
  • Нулевые выбросы
Недостатки:
  • Дороже прямых конкурентов
  • Экономичность уступает электро седанам и универсалам.
  • Жесткий на неровностях
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6. Citroen C4 X

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
C4 X — это 4-дверный седан С-класса, но не простой. Он имеет гораздо более высокий клиренс, большие колеса и массивный дизайн передней части. Салон Citroen C4 X действительно просторный (хотя для ног места не больше, чем в меньшем седане C-Elysee), багажник очень большой, ездить невероятно комфортно, а эксплуатационные расходы низкие. Он также очень хорошо оборудован и имеет разумную цену.
Достоинства:
  • Изысканный и комфортабельный
  • Чрезвычайно удобен и практичен
  • Уникальный стиль
Недостатки:
  • Не устойчив в поворотах
  • Нет бензиновых двигателей 1.6 турбо
  • Слишком массивный «передок»

7. Skoda Kamiq

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
Skoda Kamiq является несколько поднятым вверх хетитбчбеком Scala, что дает ему право классифицироваться как малый кроссовер. Внутри компактного кузова есть куча пространства для четырех взрослых людей, и он имеет больше места для багажа, чем у многих хэтчбеков С-класса. Жаль только, что бюджетная вариация платформы MQB, на которой построены Scala/Kamiq, не предполагает наличие полного привода. Поэтому с практической точки зрения эти две модели отличаются, прежде всего, клиренсом.
Достоинства:
  • Современный
  • Практичный
  • Продуманный и ликвидный
Недостатки:
  • Нет полного привода
  • Не так надежен, как модели Suzuki

8. Volkswagen Multivan

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
Volkswagen Multivan имеет семь сидений для взрослых, которые можно конфигурировать в разных вариантах расположения. Гениальная консоль с подстаканниками и раскладной стол может двигаться спереди назад. Багажник также приличный в версии с более длинным кузовом.
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Достоинства:
  • Огромный, продуманный салон
  • Есть гибридная модификация
  • Огромный список опций
Недостатки:
  • Стоит гораздо дороже конкурентов
  • Бензиновые двигатели любят заправки
  • Нет версий 4×4, как было раньше

9. MG 5 Estate

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
Универсал — это идеальный семейный автомобиль! Как ни странно, сейчас доступны только три электрических универсала С-класса: это MG 5 Estate, Opel Astra Caravan и Peugeot 308 SW. Характеристики его как семейного автомобиля достаточно сильные. «Пятерка» имеет достаточно места для семьи из четырех-пяти человек, а багажник объемом 464 л, хоть и мал для универсала компактного размера, удовлетворит нужды большинства семей.
Достоинства:
  • Очень хорошее соотношение цены и качества
  • Хороший запас хода
  • Практичный, удобный, современный
Недостатки:
  • Багажник отстает от конкурентов
  • Задние сиденья могли бы быть удобнее
  • Передний свис слишком длинный

10. Skoda Enyaq

ТОП-10 новых авто для семьи в 2024 году
Skoda Enyaq имеет достаточно места для пяти и большой багажник объемом 585 литров. Интерьер полон полезных отделений для хранения, и он выдержит самые плохие наказания, которые могут причинить салону маленькие непослушные дети. Стандартная информационно-развлекательная система VW Group также более проста в использовании, чем у многих аналогов Enyaq.
Достоинства:
  • Вместительный, практичный салон
  • Большая дальность хода
  • Нулевые выбросы
Недостатки:
  • Пакеты опций стоят дорого
  • Не особо привлекателен для вождения
  • Седаны Hyundai Ioniq 6 / Tesla Model 3 обладают лучшей эффективностью.
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По материалам:
mmr.ua
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