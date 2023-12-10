Топ-7 самых надежных автомобилей, которые владельцы отказываются продавать даже после 15 лет эксплуатации — Finance.ua

Топ-7 самых надежных автомобилей, которые владельцы отказываются продавать даже после 15 лет эксплуатации Сегодня 08:01 — Фондовый рынок

Топ-7 самых надежных автомобилей, которые владельцы отказываются продавать даже после 15 лет эксплуатации

Исследование компании iSeeCars, посвященное уровню лояльности владельцев автомобилей в США, представило список транспортных средств, которыми владеют 15−20 лет.

Как выяснил портал mmr.net.ua, весь ТОП-7 этого рейтинга заняли японские машины, преимущественно внедорожники, но самый высокий уровень лояльности продемонстрировал гибридный автомобиль.

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Toyota Prius лидирует по количеству преданных владельцев, эксплуатирующих свои автомобили в течение 15−20 лет. Исследование показало, что 13,7% владельцев этой модели отказываются продавать ее в течение указанного периода, что превышает средний уровень на рынке в 2,2 раза.

Со второго по пятое место списка находятся другие модели Toyota, в том числе полноразмерные кроссоверы Highlander, пикапы Tacoma, большие минивэны Sienna и грузовые внедорожники Tundra. Шестое и седьмое места заняли два автомобиля от Honda, а именно CR-V и Pilot.

Кроме того, достаточно длительный срок владения показывают Subaru Forester, а также две модели от Toyota — 4Runner и Sequoia, при этом у последней доля владельцев с более чем 10-летним сроком владения составила 15,9%.

Отметим, что в ТОП-7 брендов, с которыми владельцы не желают расставаться, также вошли японские марки: Toyota, Lexus, Nissan, Honda, Subaru, Mitsubishi и Mazda.

Исследователи подготовили отдельный рейтинг спортивных автомобилей, и это единственный список, в который вошли автомобили европейских производителей. Самую высокую степень преданности у владельцев спорткаров продемонстрировала Mazda MX-5, где 7,6% владельцев держат свои машины в течение 15 лет и более. На втором и третьем местах расположились BMW с моделями Z4 и M 5 соответственно. Пятерку лидеров замкнули Chevrolet Corvette и Ford GT.

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MMR По материалам:

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