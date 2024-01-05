ТОП-5 подержанных автомобилей с лучшими двигателями внутреннего сгорания — Finance.ua

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ТОП-5 подержанных автомобилей с лучшими двигателями внутреннего сгорания

Технологии&Авто
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ТОП-5 подержанных автомобилей с лучшими двигателями внутреннего сгорания
ТОП-5 подержанных автомобилей с лучшими двигателями внутреннего сгорания
В поиске подержанных автомобилей на вторичном рынке многие обращают внимание на технику с двигателями внутреннего сгорания. Autocar.co.uk составил рейтинг самых лучших предложений, которые могут гарантировать интересное вождение и долговечность.

Подробности

Ниже приведены ТОП-5 лучших, по мнению опрошенных изданием экспертов, авто с ДВС:

1. Volkswagen Passat W8

— Уникальный 4,0-литровый W8 мотор мощностью 275 л.с. Производство таких моторов велось только в течение четырех лет (двигатели устанавливались только на Passat).

2. BMW M3 (E46)

— 3,2-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 338 л.с. Идеальный вариант для езды по автостраде и повседневного использования.

3. Ford Fiesta ST

— 1,6-литровый Ecoboost с турбонаддувом. Эффективно конкурирует с большими агрегатами, обеспечивает увлекательное вождение.
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4. Fiat 500 Twinair

— Городской автомобиль с крошечным двухцилиндровым турбомотором. Экономичный расход топлива, оживленное поведение в городских условиях.

5. Mazda RX-8

— Спортивное купе с 1,3-литровым роторным двигателем. Динамичность силовой установки, небольшой вес, но чрезмерная прожорливость при расходе топлива.
Эти автомобили предлагают разные характеристики и опыт вождения, который может удовлетворить любые предпочтения покупателей на вторичном рынке.
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По материалам:
wheel-news.com
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