Владельцы каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД — исследование — Finance.ua
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Владельцы каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД — исследование

Технологии&Авто
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Владельцы каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД — исследование
Владельцы каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД — исследование
Британские эксперты определили автомобили, владельцы которых чаще всего нарушают правила дорожного движения. По их словам, это связано с маркетинговыми кампаниями некоторых брендов.
Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Производители спортивных автомобилей в своих рекламных роликах часто демонстрируют возможности новых моделей на гоночном треке. Часто покупатели таких авто ездят на них быстро по дорогам общего пользования.

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Эксперты изучили данные о более чем 400 000 ДТП в Великобритании. Они проявили закономерность в агрессивном вождении среди автовладельцев некоторых брендов.
Выяснилось, что водители Subaru, BMW и Porsche чаще превышают и проезжают на красный сигнал светофора, чем другие участники дорожного движения. Также они подвержены опасным обгонам и игнорированию пешеходных переходов.

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Один из авторов исследования считает, что такое поведение водителей связано с агрессивными маркетинговыми кампаниями этих брендов. Subaru, BMW и Porsche часто подчеркивают в своих рекламных роликах преимущество своих автомобилей над другими.
Интересно то, что Subaru постепенно избавляется от имиджа компании, которая производит спортивные модели. Сегодня японский бренд сосредоточен на выпуске семейных автомобилей.
По материалам:
Фокус
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