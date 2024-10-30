ТОП-10 лучших суперкаров (инфографика) — Finance.ua

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ТОП-10 лучших суперкаров (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших суперкаров (инфографика)
ТОП-10 лучших суперкаров (инфографика)
Эксперты Autocar подробно проанализировали популярные модели суперкаров и выбрали лучшие из них.
Об этом пишет Autocar.
Все машины получили почти самый высокий балл. Только двум моделям авторы поставили 5 «звезд» из 5. Речь о Porsche 911 S/T и Ferrari 296 GTB.
ТОП-10 лучших суперкаров (инфографика)
Porsche 911 S/T имеет один из лучших двигателей и идеально подходит на роль обычного дорожного автомобиля.
Ferrari 296 GTB может похвастаться удивительным комфортом во время путешествий на большие расстояния.
На третьей позиции рейтинга расположился Lamborghini Revuelto, обладающий интуитивно понятным управлением и просторным салоном. Замыкают пятерку лидеров McLaren Artura и Lamborghini Huracán Sterrato.
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Напомним, в сентябре автопарк Украины пополнился более 5,7 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. Это на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из новых автомобилей было зарегистрировано 1,5 тысячи единиц, что на 16% больше, тогда как ввезенных подержанных авто стало почти 4,3 тысяч, что означает снижение на 34%.

Справка Finance.ua:

  • Раньше мы писали о японских машинах, которые всегда пользовались популярностью у украинцев. Издание TopSpeed ​​привело ТОП-5 лучших японских SUV, действительно достойных своих денег.
  • Что означает знак на дорогах Европы: «автомобиль с крыльями». Необычный дорожный знак еще изредка встречался на дорогах Бельгии, но в эти дни его видели водители в нескольких других европейских странах.
Бензин, дизель, электрокар… Это не важно, ведь каждый водитель всегда должен иметь при себе автогражданку. Лучшие варианты страховых компаний мы собрали в одном месте. По этой ссылке.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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