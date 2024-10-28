Що значить знак на дорогах Європи: «автомобіль з крилами» — Finance.ua

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Що значить знак на дорогах Європи: «автомобіль з крилами»

Технології&Авто
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Що значить знак на дорогах Європи: «автомобіль з крилами»
Що значить знак на дорогах Європи: «автомобіль з крилами»
Незвичайний дорожній знак досі зрідка зустрічався на дорогах Бельгії, але в ці дні його бачили водії в кількох інших європейських країнах.
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Новий дорожній знак у Європі — «автомобіль із крилами».

Водії іноді губляться, оскільки зустрічаються настільки рідкісні знаки, що про їх зміст частково можна здогадатися за формою, конфігурацією знака та символами на ньому. І це викликає сумніви. Знак «машина з крильцями» — саме з таких, хоча він несе важливу інформацію. Знак попереджає водіїв про підтоплення ділянок дороги великою водою, небезпечною для автомобілів.
Аквапланування — явище справді небезпечне!
Шина втрачає зчеплення з поверхнею шляху через шар води, що накопичується між колесом і дорогою. Коли протектор шини не здатний ефективно водити воду, виникає так званий водний клин. Він призводить до втрати контролю за автомобілем. Це підвищує ризик ДТП. Ключовою дією в такій ситуації є обмеження швидкості: тихіше їдеш далі доїдеш.

Актуальність знака у країнах ЄС

Досі на деяких ділянках доріг Центральної Європи вода тримається після сильної повені, викликаної штормом «Борис» у Польщі, Чехії, Австрії, Румунії, Німеччині та інших країнах. І хоча у більшості європейських регіонів вода вже спала, подекуди її потоки все ще перетинають дороги та вулиці у пониззі.
Тут і виникла потреба інформувати водіїв про досить небезпечне явище під назвою аквапланування. Усі служби вже зрозуміли, що білий автомобіль із крилами на блакитному тлі містить важливу інформацію. Щоправда, багато водіїв про зміст цього знака майже нічого не знають, оскільки він не прописаний у відповідному розділі правил дорожнього руху.
Нагадаємо, без наявності поліса автоцивілки водієві заборонено керувати транспортним засобом. Якщо ви ще без автоцивілки, на Finance.ua можна швидко та зручно оформити поліс онлайн.
За матеріалами:
uamotors
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