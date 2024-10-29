ТОП-5 найкращих японських кросоверів та позашляховиків (фото, ціна) — Finance.ua
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ТОП-5 найкращих японських кросоверів та позашляховиків (фото, ціна)

Технології&Авто
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Японські машини завжди користувалися популярністю в українців. Видання TopSpeed навело ТОП-5 найкращих японських SUV, які справді варті своїх грошей.

1 місце — 2024 Lexus GX Luxury/Overtrail+

Ціна біля $77,250
ТОП-5 найкращих японських кросоверів та позашляховиків (фото, ціна)
GX був повністю перероблений для 2024 модельного року. Його міцний вигляд показує, що, хоча він м"який і зручний, він готовий долати будь-які стежини. Ціна починається від 64 250 доларів США, але важко сперечатися з преміальною ціною для моделей Luxury або Overtrail+.

2 місце — 2024 Lexus TX Luxury

Ціна біля $60,950
ТОП-5 найкращих японських кросоверів та позашляховиків (фото, ціна)
Lexus TX є «братом» Toyota Highlander, що їздить на тій же платформі. Це трирядний позашляховик бренду середнього розміру, і він досить просторий для всієї родини. TX стартує з 55 050 доларів США на 2024 рік.
Під капотом кожного негібридного 2024 TX ви знайдете чотирирядний двигун потужністю 275 кінських сил. Передній привід є стандартною установкою, але ви можете вибрати повний привід за додаткові 1600 доларів.

3 місце — 2025 Infiniti QX60 Sensory

Ціна біля $59,100
ТОП-5 найкращих японських кросоверів та позашляховиків (фото, ціна)
Infiniti докладає багато зусиль, щоб відродити свій бренд, і це справді починає окупатися. Прикладом є позашляховик середнього розміру QX60, який випромінює престиж завдяки своєму вражаючому зовнішньому вигляду, довгому списку обладнання та привабливій початковій ціні в 50 200 доларів США.
Основним недоліком QX60 є його дещо недостатня потужність. Вони позбулися 295-сильного V-6 для цього модельного року, залишивши чотирирядний двигун. Передній привід є стандартним для всіх моделей, а повний привід коштує додатково 2000 доларів.

4 місце — 2025 Mazda CX-90

Ціна біля $52,950
ТОП-5 найкращих японських кросоверів та позашляховиків (фото, ціна)
Mazda CX-90 починає свій другий рік на ринку, знаменуючи рік після того, як вона замінила CX-9 і зміцнила бренд як справжній варіант розкоші. Цого вартість починається з 37 845 доларів США.
Це перша Mazda, яка використовує свій новий 3,3-літровий рядний шестициліндровий двигун, доповнений 48-вольтовою системою м’якого гібрида.

5 місце — 2025 Nissan Pathfinder SL

Ціна біля $43,260
ТОП-5 найкращих японських кросоверів та позашляховиків (фото, ціна)
Pathfinder пройшов деякий спад, але він повернувся як розкішний та міцний позашляховик середнього розміру. Ціна починається від 37 070 доларів США за модель 2025 року.
У попередньому поколінні Pathfinder був той самий V-6, що й у поточної моделі. Nissan побачив свою помилку, однак, і замінив CVT на дев’ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Він стандартно поставлений переднім приводом, а повнопривідна модель коштує додатково 2000 доларів.
Бензин, дизель, електрокар… Це не важливо, адже кожен водій завжди мусить мати при собі автоцивілку. Найкращі варіанти від страхових компаній ми зібрали в одному місці. За цим посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • Рейтинг найулюбленіших електрокарів серед американців. Згідно з рейтингом, у першу трійку за обсягами продажів за минулі три місяці увійшли лише моделі Tesla: Model Y, Model 3 та Сybertruck. Причому останній виявився популярнішим за кросовера Ford Mustang Mach-E.
  • Рейтинг нових та вживаних дизельних авто, які обирали українці у вересні. Серед ввезених вживаних автомобілів частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Середній вік таких автомобілів — 10,4 роки.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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