ТОП-5 найкращих японських кросоверів та позашляховиків (фото, ціна) — Finance.ua

ТОП-5 найкращих японських кросоверів та позашляховиків (фото, ціна) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Японські машини завжди користувалися популярністю в українців. Видання TopSpeed навело ТОП-5 найкращих японських SUV, які справді варті своїх грошей.

1 місце — 2024 Lexus GX Luxury/Overtrail+

Ціна біля $77,250

GX був повністю перероблений для 2024 модельного року. Його міцний вигляд показує, що, хоча він м"який і зручний, він готовий долати будь-які стежини. Ціна починається від 64 250 доларів США, але важко сперечатися з преміальною ціною для моделей Luxury або Overtrail+.

2 місце — 2024 Lexus TX Luxury

Ціна біля $60,950

Lexus TX є «братом» Toyota Highlander, що їздить на тій же платформі. Це трирядний позашляховик бренду середнього розміру, і він досить просторий для всієї родини. TX стартує з 55 050 доларів США на 2024 рік.

Під капотом кожного негібридного 2024 TX ви знайдете чотирирядний двигун потужністю 275 кінських сил. Передній привід є стандартною установкою, але ви можете вибрати повний привід за додаткові 1600 доларів.

3 місце — 2025 Infiniti QX60 Sensory

Ціна біля $59,100

Infiniti докладає багато зусиль, щоб відродити свій бренд, і це справді починає окупатися. Прикладом є позашляховик середнього розміру QX60, який випромінює престиж завдяки своєму вражаючому зовнішньому вигляду, довгому списку обладнання та привабливій початковій ціні в 50 200 доларів США.

Основним недоліком QX60 є його дещо недостатня потужність. Вони позбулися 295-сильного V-6 для цього модельного року, залишивши чотирирядний двигун. Передній привід є стандартним для всіх моделей, а повний привід коштує додатково 2000 доларів.

4 місце — 2025 Mazda CX-90

Ціна біля $52,950

Mazda CX-90 починає свій другий рік на ринку, знаменуючи рік після того, як вона замінила CX-9 і зміцнила бренд як справжній варіант розкоші. Цого вартість починається з 37 845 доларів США.

Це перша Mazda, яка використовує свій новий 3,3-літровий рядний шестициліндровий двигун, доповнений 48-вольтовою системою м’якого гібрида.

5 місце — 2025 Nissan Pathfinder SL

Ціна біля $43,260

Pathfinder пройшов деякий спад, але він повернувся як розкішний та міцний позашляховик середнього розміру. Ціна починається від 37 070 доларів США за модель 2025 року.

У попередньому поколінні Pathfinder був той самий V-6, що й у поточної моделі. Nissan побачив свою помилку, однак, і замінив CVT на дев’ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Він стандартно поставлений переднім приводом, а повнопривідна модель коштує додатково 2000 доларів.

Довідка Finance.ua:

Рейтинг найулюбленіших електрокарів серед американців. Згідно з рейтингом, у першу трійку за обсягами продажів за минулі три місяці увійшли лише моделі Tesla: Model Y, Model 3 та Сybertruck. Причому останній виявився популярнішим за кросовера Ford Mustang Mach-E.

Рейтинг нових та вживаних дизельних авто, які обирали українці у вересні. Серед ввезених вживаних автомобілів частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Середній вік таких автомобілів — 10,4 роки.

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