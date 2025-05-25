ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом — Finance.ua

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ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом
ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом
Водители ценят автомобили бренда BMW за их спортивный характер и приятную управляемость. Также модели этого производителя предлагают высокий уровень комфорта. Однако далеко не все эти автомобили следует рассматривать до покупки.
У What Car? определили 10 самых лучших автомобилей BMW с пробегом. По словам экспертов, это очень надежные модели.
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Лидером рейтинга стал BMW 3 Series седьмого поколения. Эта модель превосходит многих собственных соперников.
По словам экспертов, BMW 3 Series предлагает приятную управляемость и удобную информационно развлекательную систему. Также эту модель похвалили за богатую оснастку.
Второе место занял BMW 5 Series седьмого поколения. Это большая модель, предлагающая комфортную подвеску и просторный интерьер.
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Тройку лидеров замыкает BMW 1 Series второго поколения. Эксперты поделились, что этот компактный хэтчбек очень надежен и имеет самую лучшую в своем классе информационно-развлекательную систему.
ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом:
  1. BMW 3 Series;
  2. BMW 5 Series;
  3. BMW 1 Series;
  4. BMW 4 Series;
  5. BMW X3;
  6. BMW 4 Series Gran Coupé;
  7. BMW X1;
  8. BMW M140i;
  9. BMW i8;
  10. BMW iX3.
По материалам:
УНІАН
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