ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом — Finance.ua

ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом
Водители ценят автомобили бренда BMW за их спортивный характер и приятную управляемость. Также модели этого производителя предлагают высокий уровень комфорта. Однако далеко не все эти автомобили следует рассматривать до покупки.
У What Car? определили 10 самых лучших автомобилей BMW с пробегом. По словам экспертов, это очень надежные модели.
Лидером рейтинга стал BMW 3 Series седьмого поколения. Эта модель превосходит многих собственных соперников.
По словам экспертов, BMW 3 Series предлагает приятную управляемость и удобную информационно развлекательную систему. Также эту модель похвалили за богатую оснастку.
Второе место занял BMW 5 Series седьмого поколения. Это большая модель, предлагающая комфортную подвеску и просторный интерьер.
Тройку лидеров замыкает BMW 1 Series второго поколения. Эксперты поделились, что этот компактный хэтчбек очень надежен и имеет самую лучшую в своем классе информационно-развлекательную систему.
ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом:
- BMW 3 Series;
- BMW 5 Series;
- BMW 1 Series;
- BMW 4 Series;
- BMW X3;
- BMW 4 Series Gran Coupé;
- BMW X1;
- BMW M140i;
- BMW i8;
- BMW iX3.
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