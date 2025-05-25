ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом — Finance.ua

ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом Сегодня 05:14 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом

Водители ценят автомобили бренда BMW за их спортивный характер и приятную управляемость. Также модели этого производителя предлагают высокий уровень комфорта. Однако далеко не все эти автомобили следует рассматривать до покупки.

У What Car? определили 10 самых лучших автомобилей BMW с пробегом. По словам экспертов, это очень надежные модели.

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Лидером рейтинга стал BMW 3 Series седьмого поколения. Эта модель превосходит многих собственных соперников.

По словам экспертов, BMW 3 Series предлагает приятную управляемость и удобную информационно развлекательную систему. Также эту модель похвалили за богатую оснастку.

Второе место занял BMW 5 Series седьмого поколения. Это большая модель, предлагающая комфортную подвеску и просторный интерьер.

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Тройку лидеров замыкает BMW 1 Series второго поколения. Эксперты поделились, что этот компактный хэтчбек очень надежен и имеет самую лучшую в своем классе информационно-развлекательную систему.

ТОП-10 лучших автомобилей BMW с пробегом:

BMW 3 Series; BMW 5 Series; BMW 1 Series; BMW 4 Series; BMW X3; BMW 4 Series Gran Coupé; BMW X1; BMW M140i; BMW i8; BMW iX3.

УНІАН По материалам:

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