ТОП-12 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом — Finance.ua

ТОП-12 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом 15.05.2025, 01:59 — Технологии&Авто

ТОП-12 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом

Некоторые люди считают, что надежными могут быть только дорогие автомобили. Однако некоторые бюджетные модели могут похвастаться высокой выносливостью.

В издании SlashGear назвали 12 самых надежных автомобилей с пробегом, которые можно купить недорого на вторичном рынке. По словам экспертов, эти модели редко выходят из строя.

Чтобы составить этот рейтинг, в издании объединили данные из разных источников, включая JD Power, KBB, iSeeCars, NHTSA и другие. Также эксперты издания поделились своим мнением об этих автомобилях.

В рейтинг вошли сразу несколько спортивных моделей. Спорткары Mazda MX-5 и Ford Mustang оказались достаточно надежными.

Также в рейтинг вошли кроссоверы Lexus UX и Kia Soul. По словам экспертов, эти модели оснащаются надежными двигателями.

Водителям с большими семьями подойдет Kia Sedona. Этот минивэн имеет высокие оценки надежности и безопаснее многих конкурентов.

УНІАН По материалам:

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