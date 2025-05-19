ТОП-10 самых популярных автомобилей на самом большом рынке Европы — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных автомобилей на самом большом рынке Европы
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году подтвердил доминирование Volkswagen, а также показал успехи электромобилей.
Об этом сообщает Focus2Move.
По состоянию на апрель самым популярным автомобилем в Германии стал Volkswagen Golf. Он остается лидером рынка, несмотря на падение продаж на 33,5% в годовом исчислении.
Golf является самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых продаваемых автомобилей в мире. Эта модель (в разных итерациях) выпускается с 1974 года. Всего на сегодня продано более 35 миллионов этих автомобилей.
На второй и третьей позициях нового рейтинга также находятся автомобили Volkswagen — кроссоверы T-Roc и Tiguan соответственно.
ТОП-10 самых популярных автомобилей на немецком рынке:
- Volkswagen Golf (-33,5%)
- Volkswagen T-Roc (+8.1%)
- Volkswagen Tiguan (+9.4%)
- Volkswagen Passat (+0.5%)
- Skoda Octavia (-11.7%)
- BMW X1 (+40.8%)
- Сеат Леон (+4.4%)
- Opel Corsa (+12.2%)
- Volkswagen ID.7 (+1208.4%)
- BMW 5 Series (+78.5%)
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