ТОП-10 самых популярных автомобилей на самом большом рынке Европы — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных автомобилей на самом большом рынке Европы 19.05.2025, 02:12 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных автомобилей на самом большом рынке Европы

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году подтвердил доминирование Volkswagen, а также показал успехи электромобилей.

Об этом сообщает Focus2Move

По состоянию на апрель самым популярным автомобилем в Германии стал Volkswagen Golf. Он остается лидером рынка, несмотря на падение продаж на 33,5% в годовом исчислении.

Golf является самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых продаваемых автомобилей в мире. Эта модель (в разных итерациях) выпускается с 1974 года. Всего на сегодня продано более 35 миллионов этих автомобилей.

На второй и третьей позициях нового рейтинга также находятся автомобили Volkswagen — кроссоверы T-Roc и Tiguan соответственно.

ТОП-10 самых популярных автомобилей на немецком рынке:

Volkswagen Golf (-33,5%) Volkswagen T-Roc (+8.1%) Volkswagen Tiguan (+9.4%) Volkswagen Passat (+0.5%) Skoda Octavia (-11.7%) BMW X1 (+40.8%) Сеат Леон (+4.4%) Opel Corsa (+12.2%) Volkswagen ID.7 (+1208.4%) BMW 5 Series (+78.5%)

УНІАН По материалам:

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