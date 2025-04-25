ТОП-10 бестселлеров в Европе: самый популярный автомобиль в марте (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 бестселлеров в Европе: самый популярный автомобиль в марте (инфографика) Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 бестселлеров в Европе: самый популярный автомобиль в марте (инфографика)

хэтчбек Peugeot 208. Об этом Самым популярным автомобилем в Европе в марте сталОб этом сообщает Укравтопром.

По данным JATO Dynamics, европейские продажи Peugeot 208 составили 25 241 ед., что на 7% больше, чем в марте прошлого года.

Напомним, украинские АЗС с 1 мая начнут продавать бензин, смешанный со спиртом. Это требование евроинтеграционного закона об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта.

Уже с мая все АЗС в Украине будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола (маркировка Е5). Это не касается только бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Справка Finance.ua:

Кроссоверы остаются одними из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Однако в Европе сохраняется большой спрос на универсалы, пишет The Sun.

Универсалы предлагают практичные интерьеры и очень вместительные багажники. Эти модели компактнее кроссоверов, но способны справиться со многими повседневными задачами.

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