Томаш Фиала опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму — Finance.ua
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Томаш Фиала опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму

Фондовый рынок
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Томаш Фиала опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Томаш Фиала опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Владелец и глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала опроверг опубликованную в СМИ информацию о якобы ведении бизнеса во временно оккупированном Крыму.
«В последние дни появилось много черного пиара обо мне. Распространяется ложная информация о том, что компания Arricano, миноритарным пакетом акций которой я владею опосредованно (12.5%), продолжает работать во временно оккупированном Крыму. Поэтому я хотел бы расставить точки над „i“ для предотвращения распространения дальнейших манипуляций относительно этой информации», — заявил Томаш Фиала.
По его словам, во-первых, компания Arricano не работает в Крыму и, соответственно, Фиала не владеет никакими частями компаний, имеющих бизнес в Крыму.
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«Во-вторых, незначительный миноритарный пакет акций не позволяет мне влиять на принятие решений в Arricano. Наша команда приложила максимум усилий для того, чтобы согласовать с мажоритарным акционером Arricano выход Драгон Капитал из компании, пусть и на невыгодных для нас условиях, но пока не получили такой ​​возможности. Считаю, что такой черный PR уже не впервые является реакцией на мою публичную поддержку свободы слова и призыва к изменениям, которые нужны для более быстрой евроатлантической интеграции Украины», — добавил глава Dragon Capital.
Он отметил, что ни одно медиа, входящее в список прозрачных и ответственных согласно имеющимся рейтингам, не разместило такую ​​ложную информацию. Вместе с тем информация появилась на многих ресурсах, известных размещением «джинсы», и на государственном телемарафоне.
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«Несмотря на мое открытое предложение предоставить комментарии к телеканалу Интер через его руководство и через должностных лиц, которые, по моей информации, оказывают непосредственное влияние на информационную политику, а также после обнародования опровержения на нашем сайте и ФБ странице 22 декабря, эти обвинения продолжились», — добавил Фиала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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