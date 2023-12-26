Томаш Фиала опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму — Finance.ua

Томаш Фиала опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму Сегодня 16:57 — Фондовый рынок

Томаш Фиала опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму

Владелец и глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала опроверг опубликованную в СМИ информацию о якобы ведении бизнеса во временно оккупированном Крыму.

«В последние дни появилось много черного пиара обо мне. Распространяется ложная информация о том, что компания Arricano, миноритарным пакетом акций которой я владею опосредованно (12.5%), продолжает работать во временно оккупированном Крыму. Поэтому я хотел бы расставить точки над „i“ для предотвращения распространения дальнейших манипуляций относительно этой информации», — заявил Томаш Фиала.

По его словам, во-первых, компания Arricano не работает в Крыму и, соответственно, Фиала не владеет никакими частями компаний, имеющих бизнес в Крыму.

Читайте также Каким будет курс доллара в следующем году и от чего он будет зависеть — прогноз Dragon Capital

«Во-вторых, незначительный миноритарный пакет акций не позволяет мне влиять на принятие решений в Arricano. Наша команда приложила максимум усилий для того, чтобы согласовать с мажоритарным акционером Arricano выход Драгон Капитал из компании, пусть и на невыгодных для нас условиях, но пока не получили такой ​​возможности. Считаю, что такой черный PR уже не впервые является реакцией на мою публичную поддержку свободы слова и призыва к изменениям, которые нужны для более быстрой евроатлантической интеграции Украины», — добавил глава Dragon Capital.

Он отметил, что ни одно медиа, входящее в список прозрачных и ответственных согласно имеющимся рейтингам, не разместило такую ​​ложную информацию. Вместе с тем информация появилась на многих ресурсах, известных размещением «джинсы», и на государственном телемарафоне.

Читайте также Как восстанавливается экономика Украины — отчет Dragon Capital

«Несмотря на мое открытое предложение предоставить комментарии к телеканалу Интер через его руководство и через должностных лиц, которые, по моей информации, оказывают непосредственное влияние на информационную политику, а также после обнародования опровержения на нашем сайте и ФБ странице 22 декабря, эти обвинения продолжились», — добавил Фиала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.