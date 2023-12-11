Каким будет курс доллара в следующем году и от чего он будет зависеть — прогноз Dragon Capital — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в следующем году и от чего он будет зависеть — прогноз Dragon Capital

Валюта
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Каким будет курс доллара в следующем году и от чего он будет зависеть — прогноз Dragon Capital
Каким будет курс доллара в следующем году и от чего он будет зависеть — прогноз Dragon Capital
Средний курс в 2024 году несущественно повысится до уровня 37,3 грн/доллар и до 39 грн/доллар в конце года. Национальный банк Украины вряд ли пойдет на резкие шаги.
Об этом свидетельствует обновленный прогноз компании Dragon Capital.
После решения НБУ о переходе к управляемой гибкости валютного курса в начале октября курс грн/долл. США ожидаемо оставался стабильным. НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке, существенно ограничивая колебания курса за счет интервенций.
Незначительное сокращение резервов НБУ в последние месяцы до $38,8 млрд, вызванное плановым уменьшением объемов международного финансирования, не создает угрозы для курсовой стабильности, ведь к концу ноября резервы НБУ были на 36% выше, чем в начале года, и достаточными для финансирования больше пяти месяцев импорта.
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При условии получения достаточных объемов международной финансовой поддержки, ожидается, что резервы НБУ продолжат постепенно расти и достигнут $45 млрд на конец 2024 года.
НБУ планирует со временем увеличивать диапазон колебаний курса гривны и обеспечивать соответствие общей динамики курса макроэкономическим условиям.
«Однако, учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, мы считаем, что Нацбанк будет реализовывать этот план очень постепенно, и сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к долл. США на уровне 37,3 в среднем за год и 39,0 на конец года», — добавили в Dragon Capital.
Каким будет курс доллара в следующем году и от чего он будет зависеть — прогноз Dragon Capital

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Finance.ua
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