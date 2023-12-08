Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке — Finance.ua

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Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке

Валюта
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Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке
Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке
Национальный банк Украины сделает дальнейшие шаги по отмене ограничений на валютном рынке, если ситуация с курсом доллара к гривне и ценам будет стабильной. На решение также повлияет сохранение международной помощи.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию Euromoney.
По его словам, дальнейшая либерализация будет проходить поэтапно и связана с условиями, а не конкретными датами.

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«Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе», — сказал Пышный.
Однако, как отмечает Euromoney, глава НБУ отдает себе отчет в рисках более изоляционного течения в политике США. «Стабильность обменного курса обеспечивается прежде всего благодаря международной финансовой поддержке, что позволяет нам пополнять международные резервы», — сказал он.
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Euromoney пишет, что, несмотря на огромный бюджетный дефицит из-за войны, приток международной помощи позволил Украине в прошлом году отойти от монетарного финансирования и даже начать этой осенью переход к гибкому обменному курсу и сосредоточиться на таргетировании инфляции.

Справка Finance.ua:

  • ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений;
  • согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап — либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по «старым» долговым обязательствам и инвестициям.
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По материалам:
РБК-Україна
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