Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке — Finance.ua

Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке Сегодня 12:02 — Валюта

Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке

Национальный банк Украины сделает дальнейшие шаги по отмене ограничений на валютном рынке, если ситуация с курсом доллара к гривне и ценам будет стабильной. На решение также повлияет сохранение международной помощи.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию Euromoney

По его словам, дальнейшая либерализация будет проходить поэтапно и связана с условиями, а не конкретными датами.

«Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе», — сказал Пышный.

Однако, как отмечает Euromoney, глава НБУ отдает себе отчет в рисках более изоляционного течения в политике США. «Стабильность обменного курса обеспечивается прежде всего благодаря международной финансовой поддержке, что позволяет нам пополнять международные резервы», — сказал он.

Euromoney пишет, что, несмотря на огромный бюджетный дефицит из-за войны, приток международной помощи позволил Украине в прошлом году отойти от монетарного финансирования и даже начать этой осенью переход к гибкому обменному курсу и сосредоточиться на таргетировании инфляции.

Справка Finance.ua:

ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений;

согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап — либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по «старым» долговым обязательствам и инвестициям.



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