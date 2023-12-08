Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке — Finance.ua

Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке
Национальный банк Украины сделает дальнейшие шаги по отмене ограничений на валютном рынке, если ситуация с курсом доллара к гривне и ценам будет стабильной. На решение также повлияет сохранение международной помощи.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию Euromoney.
По его словам, дальнейшая либерализация будет проходить поэтапно и связана с условиями, а не конкретными датами.
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«Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе», — сказал Пышный.
Однако, как отмечает Euromoney, глава НБУ отдает себе отчет в рисках более изоляционного течения в политике США. «Стабильность обменного курса обеспечивается прежде всего благодаря международной финансовой поддержке, что позволяет нам пополнять международные резервы», — сказал он.
Euromoney пишет, что, несмотря на огромный бюджетный дефицит из-за войны, приток международной помощи позволил Украине в прошлом году отойти от монетарного финансирования и даже начать этой осенью переход к гибкому обменному курсу и сосредоточиться на таргетировании инфляции.
Справка Finance.ua:
- ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений;
- согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап — либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по «старым» долговым обязательствам и инвестициям.
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