Только 5% от суммы долгов взимались в 2022 году (инфографика) — Finance.ua
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Только 5% от суммы долгов взимались в 2022 году (инфографика)

Личные финансы
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Только 5% от суммы долгов взимались в 2022 году (инфографика)
Только 5% от суммы долгов взимались в 2022 году (инфографика)
В 2022 году было взыскано всего 5 копеек с каждой гривны от суммы задолженности, переданной в исполнительную службу.
Об этом сообщает Опендатабот.
Общая сумма взысканного долга в 2022 году — 10,2 млрд грн. Это лишь 5% суммы задолженностей, переданных государственным исполнительным службам и частным исполнителям — то есть от 207 млрд грн.
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В год полномасштабного вторжения сумма взысканий упала вдвое к 2021 году — тогда частные и государственные исполнители взыскали 19,8 млрд грн с 389,7 млрд грн. Такое падение понятно, ведь из-за начала полномасштабной войны исполнительные службы фактически начали взимать долги в конце лета.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Ежегодно переданная к принудительному взысканию сумма уменьшается. Однако следует понимать, что это происходит не только за счет средств, полученных от должников. В основном речь идет о списанных средствах — например, это могут быть производства, которые закрыты по факту отсутствия какого-либо имущества у должников.
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Средний срок взыскания долга Государственной исполнительной службой достигает 2-3 лет, так что частные исполнители смогли сократить этот срок и повысить эффективность взысканий.
Однако на общем фоне эти показатели (5 копеек с каждой гривны) все еще не кажутся значимыми. Украинцы и бизнес снова не имеют возможности эффективно получать свои средства от должников — начиная от родителей, задолжавших алименты, и заканчивая многомиллионными делами бизнеса.

Справка Finance.ua:

  • в Украине граждане на фоне войны задолжали огромную сумму средств за коммунальную услугу по предоставлению электроэнергии. В последние месяцы платежная дисциплина ухудшилась. Как рассказал CEO Yasno Сергей Коваленко, общая сумма задолженности населения перед компанией составляет 2,5 млрд гривен;
  • государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2023 года составил 4 258,20 млрд гривен или 116,44 млрд долларов.

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По материалам:
Finance.ua
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