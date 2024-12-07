Tesla выпустит официальное приложение для Apple Watch: какие функции будут доступны — Finance.ua

Tesla выпустит официальное приложение для Apple Watch: какие функции будут доступны Сегодня 03:20 — Технологии&Авто

Tesla выпустит официальное приложение для Apple Watch: какие функции будут доступны

В скором времени Tesla позволит пользователям Apple Watch управлять своим электромобилем с помощью приложения для watchOS.

Об этом компания рассказала в социальной сети X.

Как это будет работать

В компании сообщили, что приложение выйдет до конца декабря 2024 года.

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Благодаря ему владельцы Apple Watch смогут использовать свои часы как цифровой ключ.

Будущее приложение для watchOS позволит:

разблокировать или блокировать автомобиль;

открыть багажник;

проверять уровень заряда и состояние аккумулятора;

регулировать параметры климат-контроля

Кстати, владельцы Tesla также могут пользоваться некоторыми из этих функций на Apple Watch, но только через сторонние приложения, такие как Watch for Tesla.

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Отмечается, что официальное приложение Tesla появится на watchOS после обновления основного приложения на iPhone.

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