Tesla выпустит официальное приложение для Apple Watch: какие функции будут доступны — Finance.ua
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Tesla выпустит официальное приложение для Apple Watch: какие функции будут доступны

Технологии&Авто
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Tesla выпустит официальное приложение для Apple Watch: какие функции будут доступны
Tesla выпустит официальное приложение для Apple Watch: какие функции будут доступны
В скором времени Tesla позволит пользователям Apple Watch управлять своим электромобилем с помощью приложения для watchOS.
Об этом компания рассказала в социальной сети X.

Как это будет работать

В компании сообщили, что приложение выйдет до конца декабря 2024 года.
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Благодаря ему владельцы Apple Watch смогут использовать свои часы как цифровой ключ.
Будущее приложение для watchOS позволит:
  • разблокировать или блокировать автомобиль;
  • открыть багажник;
  • проверять уровень заряда и состояние аккумулятора;
  • регулировать параметры климат-контроля
Кстати, владельцы Tesla также могут пользоваться некоторыми из этих функций на Apple Watch, но только через сторонние приложения, такие как Watch for Tesla.
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Отмечается, что официальное приложение Tesla появится на watchOS после обновления основного приложения на iPhone.
По материалам:
mezha.media
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