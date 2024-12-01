На европейский рынок выходит недорогой конкурент Tesla Model (фото) — Finance.ua
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На европейский рынок выходит недорогой конкурент Tesla Model (фото)

Фондовый рынок
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На европейский рынок выходит недорогой конкурент Tesla Model (фото)
На европейский рынок выходит недорогой конкурент Tesla Model (фото)
Электрический кроссовер BYD Sealion 07 предлагают в версиях мощностью от 231 до 530 сил. Запас хода авто составляет от 550 до 610 км.
В Европе стартуют продажи кроссовера BYD Sealion 07. Первой страной, где появилась модель, стала Норвегия — там электрокар будет доступен с января по цене от 469 900 крон (40 200 евро).
Новый BYD Sealion 07 — 4,8-метровый электрический купе-кроссовер, который является более доступной альтернативой Tesla Model Y и Volkswagen ID.5. Примечательно, что в Китае модель в полтора раза дешевле — стоит от 189 800 юаней (25 000 евро).
Электромобиль BYD Sealion 07 — первая модель на усовершенствованной платформе 3.0 Evo с более жестким кузовом. Дизайн кроссовера выдержан в новом фирменном стиле — с тонкими фарами и рельефными боковинами.
В салоне на передней панели установлены два дисплея. Объем багажника электрокроссовера составляет 500 л. Комплектация включает в себя проекцию на лобовое стекло, акустику Dynaudio с функцией караоке и систему полуавтономного движения.

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По материалам:
Фокус
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