Tesla готовится обновить батареи в своих электромобилях — Finance.ua

Tesla готовится обновить батареи в своих электромобилях Сегодня 23:29 — Технологии&Авто

Tesla готовится обновить батареи в своих электромобилях

Tesla получила одобрение типа в Европе для нового аккумулятора на основе LFP/LMFP от CATL. Этот блок, вероятно, будет использоваться в начальных версиях Model 3 и Model Y после того, как стандартные версии RWD с коротким запасом хода были сняты с производства. Одновременно Tesla запатентовала свою химию на основе железа, которая может повысить производительность аккумуляторов и сократить использование дорогостоящих материалов.

Недавно Tesla прекратила выпуск Model 3 и Model Y с китайскими LFP-батареями в США, поскольку они не отвечали требованиям для налоговых льгот по закону IRA, что делает их дороже полноприводных моделей и практически неконкурентоспособными. Вместо этого была предложена RWD-версия с никелевыми батареями от Long Range AWD.

Читайте также Илон Маск отказался от самой дешевой Tesla и снова отложил дебют нового суперкара

За пределами США Tesla может использовать любые аккумуляторы, поэтому продолжают продажи моделей с батареями LFP, которые имеют железо-фосфатную химию. Такие батареи дешевле, но их плотность энергии меньше. С появлением новых железных химий эту проблему можно отчасти решить.

Tesla уже готовится к установке новой батареи LFP/LMFP в базовые версии Model 3 и Model Y в Европе. Этот аккумулятор от CATL, получивший код «6M», имеет емкость 62,5 кВтч (против 60 кВтч раньше) и легче на 1 кг. В моделях 2025 г. эти улучшения позволят увеличить запас хода по циклу WLTP до 520 км. Кроме того, новая батарея ускорит процесс зарядки до 250 кВт, что соответствует показателям никелевых батарей.

Читайте также Tesla тестирует новые батареи для своих электрокаров

Tesla также работает над собственной железо-фосфатной химией, что подтверждается патентом «Активный материал катода с железо-фосфатными и никель-оксидными материалами». Этот материал позволяет достичь более высокой плотности энергии, одновременно снижая потребление никеля и кобальта.

В связи с возможными торговыми ограничениями между США и Китаем Tesla готовится начать производство собственных LFP/LMFP-ячеек в США.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.