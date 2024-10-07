Tesla тестирует новые батареи для своих электрокаров — Finance.ua

Tesla тестирует новые батареи для своих электрокаров 07.10.2024, 01:36 — Технологии&Авто

Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, планирует выпустить 4 новых версии батарей для своих электрокаров. В настоящее время они работают над их разработкой.

Об этом сообщает Reuters.

Новые аккумуляторы формата 4680 Tesla хочет сделать для новых автомобилей Cybertruck и других моделей. Кроме того, новые батареи компания планирует использовать для будущего робота.

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Компания Илона Маска сейчас сосредоточена на поставке батарей для других компаний, как Panasonic и LG Energy.

Однако в разработке батарей формата 4680 уже были проблемы, например, потеря до 80% катодов во время тестирования, что значительно превышает дефекты других производителей.

По словам компании, они хотят ввести новые батареи в свои автомобили Cybertruck уже в середине 2025 года.

Speka По материалам:

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