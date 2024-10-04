Tesla отзывает более 27 тысяч Cybertrucks из-за неисправностей — Finance.ua

Tesla отзывает более 27 тысяч Cybertrucks из-за неисправностей
Компания Tesla заявила, что отзывает более 27 000 электрических пикапов Cybertruck из-за задержки изображений заднего вида камеры, что может ухудшить видимость водителя и увеличить риски аварий.
Об этом сообщает Reuters.
Изображение может не появляться в течение двух секунд после включения заднего хода, а дисплей камеры заднего вида может оставаться пустым в течение 6−8 секунд, когда автомобиль переключается на задний ход.
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В компании-производителе электрокаров добавили, что обновление программного обеспечения решит эту проблему.
Этот отзыв касается большинства Cybertrucks в США.
Отмечается, что Tesla начала поставки Cybertruck только в ноябре 2023 года после двухлетней задержки из-за проблем с производством и ограничением поставок аккумуляторов.
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Пока Tesla не раскрывает информацию о количестве производимых или доставленных своих электрических пикапов.
Это уже третий отзыв Cybertruck для компании Илона Маска в этом году после апреля и июня.
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