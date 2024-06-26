Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertrucks — Finance.ua

Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertrucks 26.06.2024, 02:33 — Технологии&Авто

Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertrucks

Американский автопроизводитель Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertruck из-за проблем, которые могут привести к аварии.

Об этом со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщает Reuters

Читайте также В США готовится коллективный иск против Tesla

Tesla отзывает 11 688 электрических пикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителя, которая может усугубить видимость, увеличивая риск аварии.

«Чрезмерный электрический заряд может привести к выходу из строя контроллера стеклоочистителя переднего стекла», — говорится в сообщении.

Производитель электромобилей также отзывает 11 383 единицы пикапов, поскольку обшивка на днище багажника могла быть ненадлежащим образом прикреплена, что могло привести к созданию опасности для ехавших сзади водителей.

Читайте также Tesla готовится выпустить три новых электромобиля

Сервисная команда компании заменит контроллер стеклоочистителя и применит усилитель адгезии или бесплатно заменит недостающую обшивку, говорится в письмах.

Отзыв является очередной неудачей для автомобиля, массовое производство которого, как ожидается, начнется в следующем году.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.