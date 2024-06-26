Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertrucks — Finance.ua

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Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertrucks

Технологии&Авто
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Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertrucks
Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertrucks
Американский автопроизводитель Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertruck из-за проблем, которые могут привести к аварии.
Об этом со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщает Reuters.
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Tesla отзывает 11 688 электрических пикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителя, которая может усугубить видимость, увеличивая риск аварии.
«Чрезмерный электрический заряд может привести к выходу из строя контроллера стеклоочистителя переднего стекла», — говорится в сообщении.
Производитель электромобилей также отзывает 11 383 единицы пикапов, поскольку обшивка на днище багажника могла быть ненадлежащим образом прикреплена, что могло привести к созданию опасности для ехавших сзади водителей.
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Сервисная команда компании заменит контроллер стеклоочистителя и применит усилитель адгезии или бесплатно заменит недостающую обшивку, говорится в письмах.
Отзыв является очередной неудачей для автомобиля, массовое производство которого, как ожидается, начнется в следующем году.
По материалам:
Укрінформ
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