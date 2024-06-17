Tesla готовится выпустить три новых электромобиля — Finance.ua

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Tesla готовится выпустить три новых электромобиля

Технологии&Авто
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Tesla готовится выпустить три новых электромобиля
Tesla готовится выпустить три новых электромобиля
Tesla работает над расширением модельного ряда, и в будущем ее портфолио пополнится тремя новыми электромобилями.
«У нас есть несколько новых продуктов, над которыми мы тайно работаем, я думаю, они будут особенными», — заявил гендиректор компании Илон Маск (Elon Musk) на ежегодном собрании акционеров.
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«Сначала люди могут подумать, что некоторые из них не будут потрясающими, но подождите», — сообщил Маск, не вдаваясь в подробности о новинках.
Tesla показала на собрании тизерное изображение, на котором демонстрируются три модели, скрытые под чехлами, наряду с моделями Tesla Model 3, Y, Model S, Model X, Cybertruck и Semi. Судя по силуэтам, две модели под чехлами относятся к категории легковых, тогда как третья является фургоном, необычным для компании.
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Очевидно, одна из спрятанных под чехлом моделей — Tesla Robotaxi, запуск которой запланирован на 8 августа, о чем сообщил Маск. Вторая — будущая «компактная» Model 2 с доступной ценой, которая, как и Robotaxi, по словам Маска, находится в разработке.
Что касается фургона, то о его разработке еще в 2022 году Маск сообщил в своем аккаунте в Twitter. Согласно недавним сообщениям, Tesla вела переговоры с правительством Италии по производству электрических грузовиков/фургонов. Вполне возможно, что речь шла о будущем фургоне Tesla, который, по слухам, получит название Robovan.
По материалам:
uamotors
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