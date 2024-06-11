Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году — Finance.ua
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Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году

Технологии&Авто
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Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году
Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году
Автопроизводитель электромобилей Tesla не будет запускать обновленную Model Y в этом году, поскольку сталкивается со снижением спроса потребителей, которые все чаще выбирают более дешевые модели, изготовленные в Китае.
Об этом пишет Reuters.
«В этом году не будет обновленной модели Y», — заявил исполнительный директор Tesla Илон Маск, добавив, что компания постоянно совершенствует свои автомобили, «поэтому даже машина, которая на 6 месяцев новее, будет немного лучше».
В прошлом году сообщалось, что Tesla готовит модернизацию производства Model Y с целью начать производство в 2024 году.
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Как отмечает Reuters, Tesla медленно обновляла свои устаревшие модели, поскольку высокие процентные ставки подорвали аппетит потребителей к дорогим товарам, тогда как конкуренты в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, выпускают более дешевые модели.
Кроме того, глобальные поставки автомобилей Tesla упали в первом квартале впервые почти за четыре года.
Ранее Илон Маск заявил, что модель Y Standard Range с задним приводом стандартного диапазона, который до сих пор ограничивался запасом хода в 260 миль (418 км), действительно имеет дополнительные 60 миль (96 км). Владельцы автомобилей смогут увеличить запас хода за отдельную плату.
По материалам:
Діло
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