Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году — Finance.ua

Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году 11.06.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году

Автопроизводитель электромобилей Tesla не будет запускать обновленную Model Y в этом году, поскольку сталкивается со снижением спроса потребителей, которые все чаще выбирают более дешевые модели, изготовленные в Китае.

Об этом пишет Reuters.

«В этом году не будет обновленной модели Y», — заявил исполнительный директор Tesla Илон Маск, добавив, что компания постоянно совершенствует свои автомобили, «поэтому даже машина, которая на 6 месяцев новее, будет немного лучше».

В прошлом году сообщалось, что Tesla готовит модернизацию производства Model Y с целью начать производство в 2024 году.

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Как отмечает Reuters, Tesla медленно обновляла свои устаревшие модели, поскольку высокие процентные ставки подорвали аппетит потребителей к дорогим товарам, тогда как конкуренты в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, выпускают более дешевые модели.

Кроме того, глобальные поставки автомобилей Tesla упали в первом квартале впервые почти за четыре года.

Ранее Илон Маск заявил, что модель Y Standard Range с задним приводом стандартного диапазона, который до сих пор ограничивался запасом хода в 260 миль (418 км), действительно имеет дополнительные 60 миль (96 км). Владельцы автомобилей смогут увеличить запас хода за отдельную плату.

Діло По материалам:

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