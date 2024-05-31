Tesla сокращает производство электромобиля Model Y — Finance.ua

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Tesla сокращает производство электромобиля Model Y

Технологии&Авто
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Tesla сокращает производство электромобиля Model Y
Tesla сокращает производство электромобиля Model Y
В последние месяцы Tesla резко сократила производство Model Y на своем заводе в Шанхае из-за замедления спроса на электромобили в стране, но неизвестно, планируются ли аналогичные сокращения на заводах в США и Германии.
Информация от Китайской ассоциации производителей автомобилей показывает, что завод в Шанхае произвел 49 498 Model Y в марте и 36 610 единиц в апреле, что на 17,7% и 33% меньше по сравнению с теми же месяцами 2023 года. Неназванный источник сообщил Reuters, что Tesla планирует сократить производство Model Y по меньшей мере на 20% с марта по июнь.
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И Model 3, и Model Y производятся на китайском заводе. Автопроизводитель изготовил 287 359 автомобилей на заводе в Шанхае за первые четыре месяца года. Интересно, что, хоть это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, производство Model 3 выросло на 10%.
Сообщается, что в этом году Tesla планирует продать в Китае от 600 000 до 700 000 автомобилей с примерно 2 миллионами автомобилей, которые она намерена продать по всему миру. Для сравнения, в 2023 году в стране было продано 603 664 автомобиля.
Reuters отмечает, что доля производителя на китайском рынке электромобилей снизилась до 6,8% за первые четыре месяца этого года, по сравнению с 7,8% год назад.
По материалам:
Autogeek
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