Tesla продолжит сокращать рабочие места до июня — Finance.ua

Tesla продолжит сокращать рабочие места до июня Сегодня 05:22 — Технологии&Авто

Tesla продолжит сокращать рабочие места до июня

Ежедневно работники Tesla с тревогой ожидают электронное письмо «Уважаемый сотрудник», которое известит об их увольнении. По словам инсайдеров, сокращения будут продолжаться, по меньшей мере, до июня.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Трудно жить, постоянно ожидая увольнения, не зная, чем ты будешь оплачивать счета или кормить семью. Было бы облегчением знать, что можно спокойно работать, не имея над головой этого дамоклового меча», — поделился в LinkedIn Майкл Миник, бывший торговый представитель Tesla, уволенный в апреле.

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За последние годы Tesla претерпела значительные изменения: из восходящей звезды Кремниевой долины с маниакальной идеей чистой энергии она превратилась в компанию, сосредоточенную на Техасе и других проектах, таких как искусственный интеллект и робототехника.

Некоторые из тех, кто остался работать, утверждают, что Маск подорвал моральный дух, отдав предпочтение роботокси, а не электромобилю за 25 000 долларов. Они также говорят, что миссия, когда-то вдохновлявшая легионы сторонников Маска, тускнеет.

Маск до сих пор не дал четких сигналов о том, что увольнения закончатся, что привело к черному юмору и разговорам о тревоге и бессоннице среди сотрудников. Один из них описал атмосферу в компании, как «Игру в кальмара».

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило, что Маск настаивает на сокращении штата на 20%.

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Економічна Правда По материалам:

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