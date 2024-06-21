В США готовится коллективный иск против Tesla — Finance.ua

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В США готовится коллективный иск против Tesla

Фондовый рынок
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В США готовится коллективный иск против Tesla
В США готовится коллективный иск против Tesla
Суд в США разрешил владельцам автомобилей Tesla подать коллективный иск против компании, обвиняя ее в монополизации рынков ремонта и запчастей.
Об этом пишет AutoBlog.
Владельцы утверждают, что столкнулись с высокими ценами и долгими сроками ожидания из-за опасений потерять гарантийное покрытие. Окружной судья Трина Томпсон из Сан-Франциско постановила, что хозяева электрокаров могут доказать, что Tesla заставляла их платить завышенные цены и долго ждать ремонта, угрожая лишением гарантии.
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Истцы заявляют, что действия Tesla нарушают федеральный антимонопольный закон Шермана и антимонопольное законодательство Калифорнии. Судья Томпсон нашла доказательства монополизации ремонта в недостаточном количестве авторизованных сервисных центров и требовании диагностических и программных обновлений исключительно компанией. Доказательства монополизации запчастей включают в себя ограничения на продажу оригинальных запчастей производителям, а также ограниченную продажу запчастей потребителям.
Кроме того, Томпсон обнаружила признаки незаконного «связывания» разных рынков, принуждая клиентов к нежелательным покупкам. Tesla и ее юристы пока не прокомментировали ситуацию. Компания ранее утверждала, что жалоба основывается на «нелогичной теории», предполагающей, что Tesla намеренно ухудшала качество ремонта и запчастей, что могло бы навредить ее прибыльному бизнесу по продаже и аренде автомобилей.
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Адвокат истцов Мэтт Руан заявил, что владельцы удовлетворены аргументированным решением суда и ждут следующего этапа дела. Жалоба объединяет пять исков от владельцев, оплативших ремонт и запчасти Tesla с марта 2019 года. Владельцы отмечают, что Tesla, в отличие от конкурентов, настаивает на использовании своих сервисов и запчастей, не позволяя обращаться в независимые мастерские и использовать запчасти других производителей.
Tesla продает автомобили непосредственно потребителям, минуя франчайзинговые схемы. В 2023 году компания сообщила о доходах от услуг и других автомобильных операций в размере 8,3 миллиарда долларов, что составляет 9% от общего дохода в 96,8 миллиарда долларов, в то же время продажи автомобилей составили 78,5 миллиарда долларов.
По материалам:
НВ
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