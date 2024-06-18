Tesla начала судебную тяжбу после подтверждения акционерами выплаты Маску $56 млрд — Finance.ua

Tesla начала судебную тяжбу после подтверждения акционерами выплаты Маску $56 млрд Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Tesla начала судебную тяжбу после подтверждения акционерами выплаты Маску $56 млрд

Автопроизводитель Tesla начал борьбу за юридическое признание голосования акционеров в пользу рекордной компенсации Илона Маска в $56 млрд. Компания заявила судье штата Делавер Кэтлин Маккормик, что это голосование «значительно влияет» на ее предыдущее решение об аннулировании выплаты.

Об этом пишет Reuters

Tesla написала судье Кэтлин Маккормик, что стороны по делу о пакете заработной платы теперь должны изложить свои юридические интерпретации подтверждения зарплаты Маска в четверг, а не продолжать рассмотрение дела по предварительному графику.

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«Одобрение акционерами Tesla существенно повлияет на претензии и вопросы в этом иске, включая окончательное решение суда», — заявили адвокаты Tesla в письме Маккормик, которое было подано в суд.

Грег Варалло, адвокат акционеров по делу против пакета заработной платы, заявил, что подтверждение выплаты «не имеет юридической силы» для дела и что он кратко объяснит свои аргументы в пятницу.

Tesla заявляет, что процесс одобрения выплаты был «новаторским», и неясно, одобрят ли Маккормик и Верховный суд штата Делавер результат. Tesla утверждает, что подтверждение выплаты теперь решило проблемы, поднятые в январском решении Маккормика.

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В 2018 году совет директоров Tesla принял решение о компенсационной выплате Маску на десятилетний срок. Вознаграждение состояло из 12 траншей опционов на акции Tesla, которые должны были перейти Маску при условии, что капитализация автопроизводителя увеличится на $50 млрд, а сама компания достигнет определенных целей выручки.

В том же году один из акционеров Tesla Ричард Торнетта потребовал аннулировать бонус, считая его чрезмерным. Он подал иск в суд. Также с критикой сделки выступил и крупный инвестор — пенсионный фонд California State Teachers Retirement System (CalSTRS).

В январе 2024 года суд установил, что Маск контролировал в 2018 году процесс, приведший к выплате ему пакета заработной платы, и что Tesla скрыла от акционеров ключевую информацию, чтобы миллиардер получил бонус.

Специальный комитет совета директоров рассмотрел пакет вознаграждений и пришел к выводу, что он отвечает интересам акционеров, что, по словам Tesla, решило проблему доминирования Маска в этом процессе.

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