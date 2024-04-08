Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Маска — Finance.ua
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Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Маска

Мир
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Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Маска
Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Маска
Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес начал расследование вероятного препятствования Илоном Маском правосудию на фоне конфликта с миллиардером из-за его социальной сети X.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес открыл расследование относительно того, препятствовал ли Маск правосудию, усилив спор с миллиардером из-за его социальной сети X», — говорится в сообщении.
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В документе, обнародованном судом, говорится, что миллиардер «начал кампанию по дезинформации» и что X злоупотребляет экономической властью с целью «незаконного влияния на общественное мнение».
Такие шаги были сделаны после того, как Илон Маск заявил, что не будет выполнять решения суда об ограничениях, наложенных на некоторые аккаунты X в Бразилии.
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В нескольких своих сообщениях в социальных сетях в течение выходных миллиардер критиковал Мораеса, обвиняя его в измене конституции и призывая к импичменту.
По состоянию на вечер воскресенья, 7 апреля, ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и цифровыми лидерами, оставались заблокированными.
Кроме того, в публикации в субботу Маск сообщил, что бразильский суд угрожает заблокировать доступ к соцсети X по всей стране.
По материалам:
Укрінформ
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