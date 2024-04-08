Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Маска — Finance.ua

Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Маска Сегодня 12:21 — Мир

Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Маска

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес начал расследование вероятного препятствования Илоном Маском правосудию на фоне конфликта с миллиардером из-за его социальной сети X.

Об этом сообщает агентство Bloomberg

«Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес открыл расследование относительно того, препятствовал ли Маск правосудию, усилив спор с миллиардером из-за его социальной сети X», — говорится в сообщении.

В документе, обнародованном судом, говорится, что миллиардер «начал кампанию по дезинформации» и что X злоупотребляет экономической властью с целью «незаконного влияния на общественное мнение».

Такие шаги были сделаны после того, как Илон Маск заявил, что не будет выполнять решения суда об ограничениях, наложенных на некоторые аккаунты X в Бразилии.

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В нескольких своих сообщениях в социальных сетях в течение выходных миллиардер критиковал Мораеса, обвиняя его в измене конституции и призывая к импичменту.

По состоянию на вечер воскресенья, 7 апреля, ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и цифровыми лидерами, оставались заблокированными.

Кроме того, в публикации в субботу Маск сообщил, что бразильский суд угрожает заблокировать доступ к соцсети X по всей стране.

Укрінформ По материалам:

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