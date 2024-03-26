Маск заявил, что его компания разработала мозговой чип, способный вернуть зрение — Finance.ua
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Маск заявил, что его компания разработала мозговой чип, способный вернуть зрение

Технологии&Авто
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Маск заявил, что его компания разработала мозговой чип, способный вернуть зрение
Маск заявил, что его компания разработала мозговой чип, способный вернуть зрение
Илон Маск уверяет, что его компания по производству мозговых чипов Neuralink смогла вернуть слепым обезьянам зрение. По его словам, следующий продукт Neuralink будет называться Blindsight и будет восстанавливать зрение тем, кто не видит полностью.
Об этом сообщает Independent.
Разработанный Маском мозговой чип Neuralink столкнулся с критикой зоозащитников из-за испытаний на обезьянах, которые являются ключевой частью его экспериментальной работы.
«Ни одна обезьяна не погибла или не получила серьезных травм от устройства Neuralink», — подчеркнул Илон Маск.
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Как отмечает сам изобретатель, следующий чип от Neuralink будет называться Blindsight и будет восстанавливать зрение для тех, у кого есть проблемы со зрением. Это будет похоже на Telepathy, который позволяет людям контролировать компьютер с помощью мозга. Также он заверил, что это уже работает на обезьянах.
«Сначала разрешение будет низким, как ранняя графика Nintendo, но впоследствии оно может превысить нормальное человеческое зрение», — прокомментировал работу Blindsight Илон Маск.
По материалам:
TrueUA
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