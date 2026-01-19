0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla возобновит работу над суперкомпьютером Dojo3

Технологии&Авто
17
Глава компании Tesla Inc. Илон Маск планирует возобновить разработку третьего поколения суперкомпьютера Dojo
Глава компании Tesla Inc. Илон Маск планирует возобновить разработку третьего поколения суперкомпьютера Dojo
Илон Маск заявил, что Tesla Inc. возобновит работу над разработкой третьего поколения суперкомпьютера Dojo. Компания использует его для обучения своим системам искусственного интеллекта и ПО для автономного управления.
Об этом пишет Investing.
В сообщении в социальных сетях Маск отметил: «Теперь, когда дизайн чипа AI5 в хорошем состоянии, Tesla возобновит работу над Dojo3». Он также добавил, что компания ищет новых специалистов для этого проекта.
Читайте также
Ранее Tesla временно остановила работу над Dojo и уволила команду, работавшую над суперкомпьютером. Маск тогда назвал второе поколение Dojo «эволюционным тупиком». Предварительно он предлагал создать Dojo2 на чипах собственной разработки Tesla.
Комментарий Маска свидетельствует, что компания, вероятно, планирует строить Dojo3 на собственных чипах, в том числе на долгожданном AI5. Маск неоднократно называл AI5 значительным обновлением по сравнению с нынешним оборудованием Tesla.

Что известно о Dojo

Tesla Dojo — суперкомпьютер, который компания запустила в 2023 году для обучения своих систем машинного обучения и поддержки функций помощи водителю. Для этого Tesla употребляет несколько массивных вычислительных кластеров.
Читайте также
Для собственных вычислительных центров Tesla применяет сочетание собственных чипов и решений от NVIDIA.
Ранее Маск сообщал, что Tesla планирует сотрудничать с крупными производителями чипов TSMC и Samsung Electronics для производства AI5, но не намерена полностью заменять чипы NVIDIA в своих дата-центрах.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems