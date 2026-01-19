Tesla возобновит работу над суперкомпьютером Dojo3
Илон Маск заявил, что Tesla Inc. возобновит работу над разработкой третьего поколения суперкомпьютера Dojo. Компания использует его для обучения своим системам искусственного интеллекта и ПО для автономного управления.
В сообщении в социальных сетях Маск отметил: «Теперь, когда дизайн чипа AI5 в хорошем состоянии, Tesla возобновит работу над Dojo3». Он также добавил, что компания ищет новых специалистов для этого проекта.
Ранее Tesla временно остановила работу над Dojo и уволила команду, работавшую над суперкомпьютером. Маск тогда назвал второе поколение Dojo «эволюционным тупиком». Предварительно он предлагал создать Dojo2 на чипах собственной разработки Tesla.
Комментарий Маска свидетельствует, что компания, вероятно, планирует строить Dojo3 на собственных чипах, в том числе на долгожданном AI5. Маск неоднократно называл AI5 значительным обновлением по сравнению с нынешним оборудованием Tesla.
Что известно о Dojo
Tesla Dojo — суперкомпьютер, который компания запустила в 2023 году для обучения своих систем машинного обучения и поддержки функций помощи водителю. Для этого Tesla употребляет несколько массивных вычислительных кластеров.
Для собственных вычислительных центров Tesla применяет сочетание собственных чипов и решений от NVIDIA.
Ранее Маск сообщал, что Tesla планирует сотрудничать с крупными производителями чипов TSMC и Samsung Electronics для производства AI5, но не намерена полностью заменять чипы NVIDIA в своих дата-центрах.
