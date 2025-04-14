Tesla приостановила заказы Model S и X в Китае на фоне торговой войны — Finance.ua
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Tesla приостановила заказы Model S и X в Китае на фоне торговой войны

Фондовый рынок
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Tesla приостановила заказы Model S и X в Китае на фоне торговой войны
Tesla приостановила заказы Model S и X в Китае на фоне торговой войны
Tesla приостановила приём новых заказов на автомобили Model S и Model X на своем китайском сайте. Это произошло на фоне торговой войны между США и Китаем.
Об этом сообщает CNN.
Оба автомобиля (Model S и Model X) производятся в США и импортируются в Китай. Новые заказы на эти модели стали недоступны не только на сайте, но и в мини-приложении Tesla в WeChat.
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Хотя компания не объяснила причин, но это произошло на фоне усиления торговой войны между Китаем и США. В частности, в пятницу Пекин повысил тарифы на импорт из Вашингтона до 125%, после того как президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на китайские товары до 145%.
Более высокие пошлины в США значительно увеличивают розничную стоимость для китайских потребителей, делая эти автомобили дороже электромобилей местного производства.
Компания Tesla в Остине (штат Техас) пострадала меньше других автопроизводителей от пошлин Трампа, поскольку большую часть машин для американского рынка она производит внутри Соединенных Штатов. В то же время модели машин Model 3 и Model Y Tesla производит на своем заводе в Шанхае — как для китайского рынка, так и на экспорт в Европу, и именно эти модели составляют большую часть продаж компании.
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По данным аналитика Ли Янвея из Ассоциации автодилеров Китая, в 2024 году в Китай были импортированы 1553 автомобиля Model X и 311 Model S (в настоящее время приостановлены для заказов в Китае). Эти две модели составили менее 0,5% от общего объема поставок Tesla, превысившего 657 000 автомобилей в прошлом году.
При этом рост конкуренции со стороны китайских производителей, таких как BYD, также негативно отразился на продажах Tesla в Китае. Поставки транспорта, охватывающего премиальные седаны и внедорожники Tesla, а также Cybertruck, снизились на 25% в первом квартале по всему миру. Преимущественно из-за отсутствия обновлений моделей и критики политических высказываний Илона Маска.
По материалам:
РБК-Україна
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