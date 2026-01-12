Tesla представила самую дешевую версию Model 3 Standard Сегодня 04:02 — Технологии&Авто

Tesla выводит на рынок Великобритании новую базовую версию Model 3 под названием Standard, ставшую самой доступной в линейке.

Автомобиль подешевел на £2000 и теперь стоит £39 990, что эквивалентно примерно 2,3 млн гривен. Ради снижения цены компания существенно упростила оснащение, однако ключевое преимущество в виде запаса хода на уровне 332 мили, или 531 км, сохранено. Поставки новинки стартуют уже в феврале.

Салон Model 3 Standard претерпел заметные изменения: вместо искусственной кожи используется тканевая обивка, исчез задний сенсорный экран, а традиционную центральную консоль заменило открытое пространство для хранения вещей. Мультимедийная система также стала проще — в ней отсутствуют сабвуфер, а также поддержка AM и FM-радио. Электрические регулировки передних сидений и рулевой колонки уступили место механическим настройкам, а физический ключ полностью выключен, поэтому доступ к автомобилю осуществляется только через мобильное приложение Tesla.

Хотя компания официально не раскрывает емкость аккумулятора, заявленный запас хода свидетельствует об использовании той же батареи, что и в версии Model 3 RWD. В то же время динамические характеристики стали более скромными: разгон до 97 км/ч занимает 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 176 км/ч. Такое снижение мощности было сделано сознательно, поскольку оно позволило включить автомобиль в низшую страховую группу и уменьшить общие затраты на владение.

Первые поставки Tesla Model 3 Standard в Великобритании начнутся в феврале, параллельно выходу еще одного удешевленного электрокара компании — Model Y Standard, который оценили в £41 990, или около 2,4 млн гривен.

uamotors По материалам:

