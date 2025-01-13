Tesla отзывает 239 000 автомобилей в США из-за неисправности камеры заднего вида — Finance.ua

Tesla отзывает 239 000 автомобилей в США из-за неисправности камеры заднего вида Сегодня 22:20 — Технологии&Авто

Tesla отзывает 239 000 автомобилей в США из-за неисправности камеры заднего вида

Tesla добровольно отзывает около 239 тыс своих электромобилей в США, чтобы исправить проблему, которая может привести к выходу из строя камер заднего вида.

Об этом сообщает Cnbs

«Камера заднего вида, не показывающая изображения, уменьшает задний обзор водителя, увеличивая риск аварии», — написала Tesla в письме американскому регулятору.

Отзыв касается седанов Model 3 и Model S 2024−2025 годов, а также внедорожников Model X и Model Y 2023−2025 годов.

В письме компания также сообщила, что уже выпустила бесплатное обновление программного обеспечения, которое может решить некоторые проблемы с камерами автомобилей.

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В 2024 году Tesla выдала 16 отзывов в США относительно 5,14 млн своих электромобилей, согласно данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA). Более 40% прошлогодних отзывов касались проблем с самым новым автомобилем в линейке компании — Cybertruck, стальным пикапом, который Tesla начала поставлять клиентам в конце 2023 года.

Относительно последнего отзыва компания заявила, что получила 887 гарантийных претензий и десятки отчетов, но уведомила NHTSA, что ей не известно ни о каких травмах, смертельных случаях или других столкновениях, вызванных неисправностью камеры заднего вида.

Укрінформ По материалам:

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