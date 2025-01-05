В компании Tesla впервые за девять лет снизились годовые продажи электромобилей — Finance.ua

В компании Tesla впервые за девять лет снизились годовые продажи электромобилей Сегодня 05:17 — Фондовый рынок

В компании Tesla впервые за девять лет снизились годовые продажи электромобилей

Автомобильная компания Tesla впервые за девять лет сообщила о падении годовых продаж.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на пресс-релиз компании.

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В документе отмечается, что в 2024 году Tesla поставила 1 789 226 автомобилей по всему миру, что меньше, чем 1 808 581 автомобилей в 2023-м.

Хотя четвертый квартал в прошлом году был рекордным по объемам поставок, их оказалось недостаточно для существенного улучшения годовых показателей.

Акции компании упали почти на 6% в четверг днем, хотя до этого резко возросли после победы на выборах Дональда Трампа, сторонником и соратником которого является гендиректор компании Илон Маск.

Уменьшение объемов продаж Tesla связано с ужесточением конкуренции на рынке электромобилей со стороны производителей Китая и Европы.

Так, китайский автопроизводитель BYD демонстрировал в 2024 году рост продаж своих автомобилей по всему миру.

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