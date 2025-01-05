В компании Tesla впервые за девять лет снизились годовые продажи электромобилей — Finance.ua

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В компании Tesla впервые за девять лет снизились годовые продажи электромобилей

Фондовый рынок
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В компании Tesla впервые за девять лет снизились годовые продажи электромобилей
В компании Tesla впервые за девять лет снизились годовые продажи электромобилей
Автомобильная компания Tesla впервые за девять лет сообщила о падении годовых продаж.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на пресс-релиз компании.
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В документе отмечается, что в 2024 году Tesla поставила 1 789 226 автомобилей по всему миру, что меньше, чем 1 808 581 автомобилей в 2023-м.
Хотя четвертый квартал в прошлом году был рекордным по объемам поставок, их оказалось недостаточно для существенного улучшения годовых показателей.
Акции компании упали почти на 6% в четверг днем, хотя до этого резко возросли после победы на выборах Дональда Трампа, сторонником и соратником которого является гендиректор компании Илон Маск.
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Уменьшение объемов продаж Tesla связано с ужесточением конкуренции на рынке электромобилей со стороны производителей Китая и Европы.
Так, китайский автопроизводитель BYD демонстрировал в 2024 году рост продаж своих автомобилей по всему миру.
По материалам:
Корреспондент.net
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