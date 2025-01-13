Tesla официально представила обновленную Model Y 2025: подробности (фото) — Finance.ua

Tesla официально представила обновленную Model Y 2025: подробности (фото) Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Tesla официально представила обновленную Model Y 2025: подробности (фото)

Tesla представила обновленный кроссовер Model Y 2025, получивший множество улучшений. Это первый значительный рестайлинг модели с момента ее дебюта в 2019 году. Автомобиль выделяется новым дизайном, более комфортным салоном и увеличенной дальностью пробега.

Model Y 2025 отличается модернизированным передним бампером с разделенными фарами и светодиодной полосой по всей ширине, вдохновленной Cybertruck. Позади появилась обновленная световая линия и больший диффузор. Общая длина автомобиля увеличилась до 4792 мм (+41 мм), что улучшает аэродинамику. Также есть новые колесные диски: 20-дюймовые Helix 2.0 и 19-дюймовые Crossflow.

В салоне сохранился минимализм, но добавились улучшения. Центральный дисплей вырос до 15,4 дюйма, а для пассажиров заднего ряда предусмотрен отдельный 8-дюймовый экран. Новые сиденья обеспечивают больше комфорта, включая вентиляцию передних кресел и возможность электрической регулировки задних. Для обработки используются мягкие материалы и подсветка, что создает уют.

Модель доступна в двух версиях: RWD (задний привод) и Long Range AWD (все колеса). Дальность хода по циклу WLTP составляет 466 км и 551 км соответственно, что на 11−18 км больше, чем у предшественника. Разгон до 100 км/ч. теперь занимает 5,9 секунды для RWD (-1 секунда) и 4,3 секунды для Long Range AWD (-0,7 секунд). Максимальная скорость составляет 201 км/ч. Зарядка на 250 кВт позволяет пополнить 266 км пробега за 15 минут.

Начало поставки запланировано на апрель-май 2025 года. В Австралии стоимость базовой версии RWD составляет $39 300 (1 436 000 грн), а Long Range AWD — $45 500 (1 665 000 грн). Цены в США пока не объявлены.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.