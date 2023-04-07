Терминалы Starlink в Украине получат альтернативу — Finance.ua
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Терминалы Starlink в Украине получат альтернативу

Технологии&Авто
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Терминалы Starlink в Украине получат альтернативу
Терминалы Starlink в Украине получат альтернативу
В рамках очередного пакета военной помощи США для Украины нашим вооруженным силам будут переданы спутниковые терминалы Satcom. Они дополнят систему связи на поле боя, развернутую с помощью терминалов Starlink. Пока не уточняется, сколько терминалов Satcom поступит на вооружение ВСУ. Также неизвестно, какую разновидность Satcom передадут в Украину.
Satcom характеризуется высокой скоростью и надежностью передачи данных при осуществлении военных миссий в сложных условиях. Терминалы используются в Госдепе США и Белом доме — они обеспечивают защищенный режим трансляции видеоконференций и звонков. В военной сфере Satcom привлечен для проведения тактических операций, разведки, наблюдения и управления боем.
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Функционал системы позволяет Пентагону передавать данные между кораблями, подлодками, авиацией и сухопутными войсками. Также с помощью Satcom можно получать информацию о метеорологических условиях на территории.
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На сегодняшний день существует 10 разновидностей спутников системы Wideband Global Satcom. К примеру, американские спецподразделения используют терминал с четырьмя диапазонами, его можно развернуть или свернуть за 30 минут, и для этого не нужны специальные инструменты. Терминал работает в температурном режиме от —20 до +50 градусов Цельсия.
Сейчас компания Boeing разрабатывает 11-й спутник — Protected Tactical Satcom (PTS), на это Пентагон выделил $605 миллионов. Система PTS будет использоваться непосредственно в районе боевых действий, поскольку предполагается, что враг будет пытаться глушить спутники.
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Отметим, что система спутниковой связи Wideband Global Satcom сейчас используется не только в США, но и в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.
В рамках нового пакета военной помощи США передаст Украине не только терминалы Satcom, но и другие системы защищенной связи, которые нельзя будет перехватить или отследить. Также в новый пакет военной помощи вошли системы ПВО, минометы разных калибров, реактивные системы залпового огня, радары воздушного наблюдения, ПТРК, разная военная техника и боеприпасы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
noworries
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