Темпы роста капинвестиций замедлились: во что инвестируют больше всего — Finance.ua

Темпы роста капинвестиций замедлились: во что инвестируют больше всего Сегодня 08:15 — Казна и Политика

Темпы роста капинвестиций замедлились: во что инвестируют больше всего

Рост капинвестиций в Украине в январе-марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года замедлился до 32,5% с 48,1% в четвертом квартале 2024 года. За первый квартал этого года освоено 123,8 млрд грн капинвестиций.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Источники финансирования

Главным источником финансирования капитальных инвестиций в январе-марте 2025 года остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 77,1% общего объема.

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Прочие источники финансирования:

доля госбюджета составила 3,5%:

средства населения на строительство жилья — 6,5%;

местные бюджеты — 2,7%;

банковское и другое заемное финансирование — 4,7%;

средств иностранных инвесторов — всего 0,3%.

Во что инвестируют больше всего

Весомая доля капитальных инвестиций освоена в машины, оборудование — 36,8%, инженерные сооружения — 18,2%, транспортные средства — 10,7% всех инвестиций

По данным Госстата, больше всего в указанный период капинвестиции выросли в:

сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — в 2,4 раза до 15,7 млрд грн;

сельском хозяйстве — на 46,9%, до 13,6 млрд грн;

промышленности — на 25%, до 48,7 млрд. грн.

В оптовой и розничной торговле объем капитальных инвестиций вырос на 55,8%, до 11,3 млрд грн, деятельности в сфере права и бухгалтерского учета — на 46,1%, до 0,46 млрд грн информации и телекоммуникаций — на 42%, до 5,5 млрд грн, в операциях с недвижимым имуществом — в 2,4 раза.

Отмечается, что в сфере профессиональной, научной и технической деятельности рост составил 16,3%, до 1,1 млрд грн, в финансовой и страховой деятельности — 79,4%, до 4,5 млрд грн, в строительстве — 14%, до 10,5 млрд грн, в госуправлении и обороне — 31,4%, до 61 млрд грн, образовании — 97,8%, до 0,2 млрд грн, здравоохранении — 52,4%, до 2,6 млрд грн.

По данным статведомства, капитальные инвестиции в Украине в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросли на 35,1% и составили 534,4 млрд грн.

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