Телефоны Samsung в 2025 году будут иметь новый тип OLED-панелей — Finance.ua

Телефоны Samsung в 2025 году будут иметь новый тип OLED-панелей Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Телефоны Samsung в 2025 году будут иметь новый тип OLED-панелей

Samsung может представить новый тип OLED панелей на своих телефонах во второй половине 2025 года. Эти панели, которые называют синими фосфоресцентными OLED, также известными как PHOLED, должны значительно снизить энергопотребление по сравнению с используемыми сегодня OLED.

Компания использует зеленые и красные фосфоресцентные субпиксели, но синие диоды все еще используют флуоресцентные материалы. Новые синие фосфоресцентные диоды обладают внутренней световой эффективностью 100% по сравнению с 25% у флуоресцентных материалов.

Ранее прогнозировалось, что синие фосфоресцентные OLED-панели будут использованы в Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6 в 2024 году. Однако, как сообщает The Elec, в их разработке произошла задержка, что заставило Samsung использовать их только в 2025 году. Это означает, что мы можем увидеть эти новые, более энергоэффективные OLED панели на складных телефонах Samsung через два года.

Пока планы Samsung первой разработать синие фосфоресцентные OLED-панели, похоже, наткнулись на существенное препятствие. Срок службы панелей, как они есть сегодня, составляет лишь 55% срока службы OLED-дисплеев, использующих флуоресцентные синие диоды.

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Это причина того, что некоторые эксперты по дисплеям считают, что новый материал может не стать мейнстримом. В любом случае, ожидается, что Samsung продолжит разработку синих фосфоресцентных OLED-дисплеев, просто чтобы первой в отрасли начать их массовое производство и, возможно, обеспечить себе рыночное преимущество в будущем.

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