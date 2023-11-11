Samsung тестирует ИИ-бота Gauss. Он может быть внедрен в смартфонах компании — Finance.ua
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Samsung тестирует ИИ-бота Gauss. Он может быть внедрен в смартфонах компании

Технологии&Авто
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Samsung тестирует ИИ-бота Gauss. Он может быть внедрен в смартфонах компании
Samsung тестирует ИИ-бота Gauss. Он может быть внедрен в смартфонах компании
Компания Samsung Electronics Co. тестирует генеративную модель искусственного интеллекта Gauss, названную в честь немецкого математика Карла Гауса, надеясь создать конкурента ChatGPT. Компания планирует в ближайшее время добавить генеративный ИИ в свои продукты.
Об этом пишет Bloomberg.
Крупнейший в мире производитель смартфонов приступил к внутреннему тестированию бота, который может помочь сотрудникам подразделений мобильной связи и бытовой электроники составлять электронные письма, обобщать документы и переводить контент, сообщили руководители компании.
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Другие инструменты искусственного интеллекта, которые компания разрабатывает, включают в себя помощника по программированию и платформу, которая может создавать визуальные эффекты из простых ключевых слов.
В ближайшее время Samsung планирует внедрить свои услуги искусственного интеллекта в разные продукты.
Samsung также частично реагирует на растущую обеспокоенность по поводу распространения этой технологии. Ранее в этом году компания запретила сотрудникам использовать генеративный искусственный интеллект после того, как обнаружила, что сотрудники закачали конфиденциальный код на платформу.
Правила Samsung запрещают использование систем генеративного ИИ на компьютерах, планшетах и ​​телефонах, принадлежащих компании, а также во внутренних сетях.
По материалам:
Forbes.ua
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