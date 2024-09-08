Технологические гиганты теряют свою стоимость из-за роста затрат на ИИ — Finance.ua
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Технологические гиганты теряют свою стоимость из-за роста затрат на ИИ

Фондовый рынок
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Технологические гиганты теряют свою стоимость из-за роста затрат на ИИ
Технологические гиганты теряют свою стоимость из-за роста затрат на ИИ
Рыночная стоимость ведущих технологических компаний снизилась в августе из-за опасений роста затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта и вероятности рецессии, которая может особенно сильно ударить по акциям этих компаний во время коррекции рынка.
Об этом пишет Reuters.

Что привело к падению доходов

В прошлом месяце стоимость Alphabet, материнской компании Google, снизилась на 4,7% из-за падения доходов от рекламы на YouTube.
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К падению акций также привело решение американского суда о нарушении Google антимонопольного законодательства и появление нового конкурента — OpenAI, разрабатывающего прототип поисковой системы на базе искусственного интеллекта.
Акции Amazon упали на 4,5% из-за замедления продаж в Интернете.
Капитализация Tesla в прошлом месяце упала на 7,7% после слабых показателей второго квартала и новостей о том, что Канада планирует ввести 100% пошлину на электромобили китайского производства.
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Nvidia, крупнейший производитель чипов для ИИ, контролирующая более 80% рынка, также подверглась падению рыночной стоимости на 7,7% до $2,92 трлн в последнюю неделю августа.
Это произошло после того, как компания спрогнозировала более низкую, чем ожидалось, рентабельность продаж в третьем квартале и сообщила о доходе, который соответствует ожиданиям, но не превзошел их.
В противоположность этому, акции Meta выросли почти на 10% после того, как компания превзошла ожидания рынка по доходам за второй квартал и прогнозировала высокий рост доходов в третьем квартале. Это свидетельствует о том, что высокие расходы на рекламу в цифровых сервисах могут компенсироваться инвестициями в ИИ.
По материалам:
Ain.Ua
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