ТЦК смогут видеть данные о неуплаченном штрафе и открытом исполнительном производстве уклонистов — Finance.ua
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ТЦК смогут видеть данные о неуплаченном штрафе и открытом исполнительном производстве уклонистов

Личные финансы
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ТЦК смогут видеть данные о неуплаченном штрафе и открытом исполнительном производстве уклонистов
ТЦК смогут видеть данные о неуплаченном штрафе и открытом исполнительном производстве уклонистов
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня подписал закон № 3783-IX (законопроект 11 143) о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка ведения воинского учета. ТЦК сможет увидеть в Реестре «Оберег» данные об открытом в отношении уклониста исполнительном производстве и сведения о неуплаченном штрафе.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
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Теперь ТЦК как орган администрирования и ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» сможет увидеть в этом Реестре данные об открытом в отношении уклониста исполнительном производстве и сведения о привлечении его к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизационного законодательства.
Как отмечается, согласно постановлению Кабмина № 559 военно-учетным документом призывников, военнообязанных и резервистов в электронной форме является отображение в электронной форме сведений о гражданине Украины, содержащихся в Реестре «Оберег», а также сведений об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию.
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Подписанным законом расширен перечень сведений, которые будут вноситься в Реестр «Оберег». А именно туда попадут сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении), а также сведения о принудительном исполнение решения по лицу-должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа).

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