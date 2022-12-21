Тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся: Кабмин выделил компенсацию — Finance.ua

Тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся: Кабмин выделил компенсацию Сегодня 10:00 — Личные финансы

Тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся: Кабмин выделил компенсацию

Тарифы на тепло и горячую воду для населения во время отопительного сезона останутся без изменений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видео заседания Кабинета министров.

«Утвердили также порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду. О чем идет речь? Правительство передает местным властям 14 млрд грн в виде субвенции», — отметил Шмыгаль.

По его словам, эти средства пойдут на то, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов.

«Мы давали обещание, что правительство будет помогать и поддерживать местные власти. И мы это обещание выполняем», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее мы писали, что Киев постепенно восстанавливается после последней ракетной атаки. 18 декабря в столице полностью восстановили работу системы теплоснабжения.

Напомним, ранее замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что из-за обстрелов вполне возможно, что в Киеве по нескольку дней может отсутствовать отопление. Но столичные власти к этому готовятся.

Справка Finance.ua:

весной правительство до конца войны зафиксировало цены на все коммунальные услуги на текущем уровне;

в этом отопительном сезоне платежи за тепло для населения выросли. Если в прошлом году «Нафтогаз» продавал газ по 6,33 гривны, то в декабре этого года цена составляет 7,96 гривны за кубометр;



Цена на горячую и холодную воду для всех потребителей горячей воды и отопления с 1 ноября остается на уровне 24 февраля 2022 года. Тарифы на водоснабжение и водоотвод зависят от регионов.



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