Тарифы на свет с 1 сентября — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тарифы на свет с 1 сентября

Личные финансы
12
Тарифы на свет с 1 сентября
Тарифы на свет с 1 сентября
Для украинцев тариф на свет в сентябре составит 4,32 гривны за киловатт-час. Эта сумма не зависит от потребленных объемов.
Этот тариф будет применяться для:
  • населения и коллективных бытовых потребителей без электроотопления;
  • населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября;
  • общежитий и других, имеющих право потребления по ценам для бытовых потребителей.
Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей в домах и квартирах с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать цена:
  • при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц включительно — 2,64 гривны за киловатт-часов за весь объем;
  • при потреблении более 2 000 киловатт-часов в месяц включительно — 4,32 гривны за киловатт-часов за весь объем.
Без изменений остаются зонные коэффициенты для многозонных устройств учета. Так что владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленною ночью.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.