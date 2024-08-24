Тарифы на свет с 1 сентября — Finance.ua

Тарифы на свет с 1 сентября
Для украинцев тариф на свет в сентябре составит 4,32 гривны за киловатт-час. Эта сумма не зависит от потребленных объемов.
Этот тариф будет применяться для:
- населения и коллективных бытовых потребителей без электроотопления;
- населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября;
- общежитий и других, имеющих право потребления по ценам для бытовых потребителей.
Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей в домах и квартирах с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать цена:
- при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц включительно — 2,64 гривны за киловатт-часов за весь объем;
- при потреблении более 2 000 киловатт-часов в месяц включительно — 4,32 гривны за киловатт-часов за весь объем.
Без изменений остаются зонные коэффициенты для многозонных устройств учета. Так что владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленною ночью.
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