Тарифы на свет с 1 сентября — Finance.ua

Тарифы на свет с 1 сентября Сегодня 03:02 — Личные финансы

Тарифы на свет с 1 сентября

Для украинцев тариф на свет в сентябре составит 4,32 гривны за киловатт-час. Эта сумма не зависит от потребленных объемов.

Этот тариф будет применяться для:

населения и коллективных бытовых потребителей без электроотопления;

населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября;

общежитий и других, имеющих право потребления по ценам для бытовых потребителей.

Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей в домах и квартирах с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать цена:

при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц включительно — 2,64 гривны за киловатт-часов за весь объем;

при потреблении более 2 000 киловатт-часов в месяц включительно — 4,32 гривны за киловатт-часов за весь объем.

Без изменений остаются зонные коэффициенты для многозонных устройств учета. Так что владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленною ночью.

Телеканал 24 По материалам:

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