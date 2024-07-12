В Минэнерго заверили: тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться до апреля 2025 года — Finance.ua

В Минэнерго заверили: тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться до апреля 2025 года Сегодня 17:21 — Личные финансы

В Минэнерго заверили: тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться до апреля 2025 года

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться до 30 апреля 2025 года.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Украины Германа Галущенко на запрос народного депутата Алексея Кучеренко.

С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВтч. При среднем потреблении электроэнергии в 170 кВтч, платежка за электроэнергию составляет 285 гривен.

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Министр энергетики Герман Галущенко объяснял, что предыдущий тариф в размере 2,64 гривны покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии, и подчеркивал: если бы россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы остались бы неизменными.

«Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, для которой нужны огромные силы и средства», — отмечал министр.

В то же время глава ведомства подчеркивал, что в нынешних условиях нельзя позволить поднять тариф до рыночного уровня — 7,5 грн/кВт·час.

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hromadske По материалам:

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