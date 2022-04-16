Тарифы на электроэнергию для населения в Украине не будут повышать минимум полгода — Finance.ua

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине не будут повышать минимум полгода

Сегодня 12:00 — Личные финансы

Тарифы на электроэнергию для населения Украины при потреблении до 250 кВт-ч в месяц не будут расти.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Как сообщается на сайте главы государства в пятницу, на совещании с чиновниками были обсуждены энергетические вопросы.

Сколько будем платить? Домохозяйства, которые за месяц потребляют менее 250 кВт-ч, еще по меньшей мере в ближайшие полгода смогут платить по старым ценникам — 1,44 грн за кВт-час.

«Продлеваем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 грн 44 коп за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан», — сказал Зеленский.

Также, по его словам, на совещании были рассмотрены итоги нынешнего отопительного сезона.

«Сезон проведен успешно, несмотря на все. Несмотря на все „вангования“, тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Поставки не срывались даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля», — подчеркнул Президент.

Справка Finance.ua:

ранее стало известно, что в столице не будут повышать тарифы на горячую воду — киевляне до 31 мая будут платить по тарифам прошлого отопительного сезона;

в Украине изменят правила расчета платежей за воду из-за большого количества беженцев, покинувших свои дома и не снимающих показания со счетчиков;



а жителям Харькова спишут все начисленные суммы за коммунальные услуги с 24 февраля и до конца войны.

Кстати, если вас интересует скорый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.