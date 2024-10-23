Таможня посчитала, на сколько Украина увеличила агроэкспорт — Finance.ua

Таможня посчитала, на сколько Украина увеличила агроэкспорт Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины , в течение первых девяти месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на четверть, а именно на 9,9 млн т. Их стоимость выросла на $1,4 млрд.

«В целом за 3 квартала 2024 года Украина экспортировала 48,9 млн т агропродукции на $10,5 млрд», — констатируют в ведомстве.

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Основной причиной такого роста стало восстановление морского сообщения. Благодаря этому по состоянию на сегодняшний день 89% от общего объема экспорта агропродукции было осуществлено морским видом транспорта. На суше экспортеры предпочитают железнодорожный транспорт, только 2% перемещается автомобильным транспортом.

Ключевой группой экспортируемых агротоваров остаются зерновые культуры — за 9 месяцев отправили 42,3 млн т на сумму $7,1 млрд. Другой существенной составляющей экспорта агропродукции являются семена и плоды масличных растений — 5 млн т стоимостью $2,2 млрд.

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Ситуация с импортом имеет несколько иные особенности. В частности, 80% всей импортированной агропродукции попало в Украину автотранспортом, около 18% - морем и почти 2% - по железной дороге. В основном это связано с импортом из стран Европы, в отличие от экспорта, где товары поставляются по всему миру.

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Всего в Украину импортировали 978,8 тыс. т агропродукции на сумму $1,7 млрд. Почти половину всего импорта составляют съедобные плоды и орехи — 468 тыс. т стоимостью $563,8 млн. Кроме них, значительными по количеству ввозимых агропродуктов являются овощи — 194, 2 тыс. т ($246,6 млн), а по стоимости — семена масличных растений на $346,5 млн (50,2 тыс. т).

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